Maitena Berrueco 16 ABR 2026 - 13:07h.

La artista catalana le dedicó a su pequeña seguidora vasca la canción 'Sauvignon Blanc'

Yudania Gómez, de analizar canciones de Rosalía en redes sociales a ser directora de la orquesta de la cantante

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Vitoria-GasteizRosalía ofrecía esta misma semana su primer concierto en Barcelona dentro de su gira ‘LUX’, cuando se produjo un inesperado encuentro que, como no, se difundió y viralizó a través de las redes sociales. La artista catalana sentada sobre un piano en el escenario se dirige a una persona situada entre el público, en las primeras filas.

Se trata de una niña, aunque su imagen no aparece en ningún momento, su voz delata su corta edad. En realidad, se trata de Izaro una niña vasca de 10 años a la que difícilmente se le olvidará lo que vivió este pasado lunes durante el concierto de su artista favorita.

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Rosalía le pregunta de dónde es y la pequeña responde contundente y a voz en grito, “de Vitoria-Gasteiz”, pese a sus esfuerzos el sonido no le llega con claridad a la artista que le repregunta y finalmente, sin dar crédito le espeta: “de Vitoria-Gasteiz, y ¿has venido hasta aquí?.

La conversación continúa y le pregunta por su edad, la niña contesta alto, aunque no lo suficiente, “diez” y de nuevo se produce un momento de confusión, “Tiene 13” vocea Rosalía.

"Ongi etorri, Izaro"

La confusa conversación aún no había terminado y es que la artista quiso saber el nombre de su joven seguidora: Izaro, pero la dificultad para entenderse por la distancia que las separaba hacía que no hubiera manera, “¿Sara? ¿Martirio? ¿Rosario? ¿Charo?”, se preguntaba Rosalía, mientras pedía con un gesto al resto del público que guardar silencio para intentar dar con el nombre correcto, como finalmente así ocurrió ¿Izaro?. “La Izaro de Vitoria-Castillos y de diez años ha venido al primer concierto de la gira ‘Lux’”.

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Haciendo gala de saber un poquito de euskera, la artista le dedicó un "Ongi etorri, Izaro" ('Bienvenida, Izaro’ y le deseó que le gustara el concierto. Un momento que aprovechó para recordar su primer concierto en el Palau Sant Jordi junto a sus padres, “fue un concierto de Estopa y me impactó mucho, lo pasé muy bien”. “Espero que tú también lo disfrutes mucho. Y para ti, la siguiente canción me gustaría dedicártela, que se llama ‘Sauvignon Blanc’”.