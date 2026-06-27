Iván Sevilla 27 JUN 2026 - 16:45h.

La víctima, de 39 años, sufrió lesiones por todo el cuerpo tras la agresión ocurrida este 27 de junio en Legutio

El arrestado, de 40 años y origen latinoamericano, está acusado de un presunto delito de violencia de género

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Vitoria-GasteizNuevo caso de violencia machista en Euskadi que recuerda al infierno que vivió una joven. Un hombre ha sido detenido este 27 de junio por darle una paliza a su pareja en la casa donde conviven en Legutio (Álava).

Así lo ha comunicado la Ertzaintza, tras la actuación policial llevada a cabo a primera hora de la mañana en la citada localidad alavesa. Varias patrullas se desplazaron al domicilio donde ocurrieron los hechos.

Habían sido previamente informadas de que el individuo y presunto autor de la agresión seguía en la vivienda. La víctima, de 39 años, había salido fuera. Tenía signos evidentes de haber sido golpeada.

Lesiones por todo el cuerpo

Dado que sufría lesiones por todo el cuerpo, tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario para recibir atención médica, después de autorizar a los ertzainas a que accediesen a la fuerza al inmueble.

Allí dentro se encontraba el agresor, con quien los efectivos movilizados no lograban contactar para pedirle que abriese la puerta. Tras forzarla y entrar, localizaron al varón de 40 años en una estancia.

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Con los daños físicos que presentaba la mujer, tenían pruebas suficientes para arrestarlo por un presunto delito de violencia de género. De origen latinoamericano, fue llevado a comisaría y pasará a disposición judicial.