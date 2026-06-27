El cuerpo sin vida de la mujer presentaba heridas por arma blanca

El hombre también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo"

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SevillaLa Guardia Civil ha hallado en la noche de este pasado viernes, 28 de junio, el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Un suceso que, según la investigación abierta por la Benemérita, podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, donde ha detallado que los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas. Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un varón nacido en el año 82 --unos 46 años-- que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

Se investiga como violencia machista

Posteriormente, los servicios sanitarios han sido quienes han certificado el fallecimiento de la misma, una mujer que tendría fecha de nacimiento en el año 81 --unos 45 años--, según ha precisado Toscano. Bajo este contexto, el subdelegado del Gobierno ha indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso y que trabajan con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género, aunque tras las primeras comprobaciones, no se ha detectado que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGen ni que existiera denuncia previa.

Finalmente, Toscano ha hecho un llamamiento a todas las mujeres y a todos los entornos de las mujeres que ante cualquier signo de posible violencia lo pongan en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "porque es lo que permite que se activen los protocolos y los sistemas de protección de las mismas".