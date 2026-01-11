Maitena Berrueco 11 ENE 2026 - 18:30h.

La puja parte con un precio inicial de 160.000 euros, aunque el inmueble está tasado en casi 600.000 euros

BilbaoSi en Bilbao se hiciera un tour, al estilo de los que se organizan en Estados Unidos, por algunos de los lugares más escalofriantes de la ciudad, sin duda, el número 12 de la calle Máximo Aguirre estaría incluido en el recorrido. Este sótano, usado durante años como gimnasio, se convirtió en la primavera de 2013 en el escenario de dos terribles crímenes. Todavía hoy, 13 años después, son muchos los bilbaínos que aceleran el paso ante la verja negra que da acceso al "sótano de los horrores". Sin uso desde entonces, ahora sale a subasta.

En pleno corazón de Bilbao, en el barrio de Abando, el inmueble en el que Juan Carlos Aguilar, el ‘falso monje shaolin’, tenía su gimnasio, donde impartía clases de artes marciales, y que en 2013 se convirtió en el escenario del asesinato de dos mujeres, sale a subasta por un precio inicial de 160.000 euros, una ganga si se tiene en cuenta que el local está valorado en 597.465,20 euros. En la sustanciosa rebaja es probable que haya pesado su estremecedor pasado.

El profesor de artes marciales cumple una condena de 38 años de prisión y el gimnasio donde impartía sus clases ha permanecido hasta ahora sin uso, de hecho en las imágenes con las que la web de subastas muestra el inmueble se puede apreciar que en su interior todo está prácticamente intacto.

Crónica negra de Bilbao

Han pasado 13 años desde que este gimnasio pasara a formar parte de la crónica negra de la ciudad. Aquí, el autoproclamado único monje shaolin de occidente cometió el asesinato de Yenny Sofía Rebollo, de 40 años, a la que descuartizó y durante los días posteriores al crimen trató de deshacerse de las partes de su cuerpo. Solo unos días más tarde, llevó al gimnasio a Maureen Ada Otuya de 29 años, tras mantener relaciones sexuales con ella, la golpeó y trató de estrangularla con una brida en el cuello y cinta americana. Otuya sobrevivió al ataque y trató de escapar, ingresó en coma en el hospital donde finalmente murió tres días más tardes.

Juan Carlos Aguilar fue condenado dos años más tarde, en 2015, a un total de 38 años de cárcel por asesinar con alevosía a Yenny Sofía Rebollo y a Maureen Ada Otuya.

Visita virtual

La visita virtual que ofrece la web especializada en subastas Escrapalia a este local ubicado en Abando, “uno de los barrios más céntricos y dinámicos de Bilbao”, permite al visitante comprobar que tras la verja negra y a un metro por debajo del nivel de la calle, en el “gimnasio de artes marciales, primero de Judo y usado después como ‘monasterio Shaolin’” todo sigue como cuando hace 13 años se convirtió en el escenario de dos horrendos crímenes: el tatami, el mobiliario y las duchas intactas.

La primera puja, para aquellos que estén interesados en hacerse con este inmueble tristemente famoso de la crónica negra bilbaína, permanecerá abierta hasta el próximo viernes 30 de enero, los interesados pueden visitar virtualmente el gimnasio.