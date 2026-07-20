Maitena Berrueco 20 JUL 2026 - 07:30h.

Con temperaturas muy elevadas se dan recomendaciones personalizadas basadas en el Plan de Calor de Euskadi

El servicio betiON cuenta actualmente con 89.636 personas usuarias en todo Euskadi

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Vitoria-GasteizEl servicio público de teleasistencia de Euskadi betiON ha comenzado a utilizar una nuevo sistema de mensajes de voz para avisar de situaciones excepcionales como pueden ser una ola de calor, un incendio o un vertido tóxico próximo al domicilio. Durante el último mes se ha probado el sistema en las tres provincias vascas. Además, los mensajes servirán para informar de campañas dirigidas a las personas mayores como puede ser la de la vacunación contra la gripe.

La prueba piloto se ha realizado con éxito entre más de 6.000 personas usuarias residentes en el territorio de Álava. Se ha repetido la prueba con los usuarios de Irún, Hondarribia y Trapagaran.

Así, desde el centro de atención de betiON se ha enviado un mensaje al dispositivo habitual situado en el hogar de la persona usuaria. Una vez enviado, el dispositivo inmediatamente emite un aviso de voz a la persona usuaria indicándole que tiene un mensaje. Cuando la persona aprieta el botón amarillo del dispositivo y escucha el mensaje, automáticamente desde el centro de atención de betiOn esa escucha queda verificada.

Estos nuevos mensajes de voz se realizan más allá de las llamadas habituales que el equipo de más de 200 trabajadores de betiON emite a las personas usuarias. “Son complementarias a todas las llamadas que realizamos, es una apuesta extra para acompañar, avisar e informar a la persona usuaria. Es una muestra de que la digitalización también puede ayudar a generar bienestar de la comunidad” ha apuntado la consejera Nerea Melgosa.

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Los mensajes de voz se envían con una frecuencia de 500 a la hora. Esta frecuencia permite atender el efecto rebote que generan los mensajes ya que el 10% de las personas que reciben y escuchan el mensaje de voz pulsa el botón de la medalla para llamar a betiON y preguntar sobre alguna duda que le ha sugerido la información recibida en el mensaje. “El contestar a esas llamadas de las personas usuarias es una forma de verificar la información recibida y de charlar un poco sobre lo cotidiano. Este sistema nos ayudará a prevenir situaciones de riesgo de una manera más directa e inmediata. Está siendo muy bien valorado por la ciudadanía y no se percibe como algo invasivo en el domicilio” ha señalado Iñigo Mijangos responsable del servicio betiON.

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Mujer mayor de 83 años que vive sola

Tras 15 años en funcionamiento, el servicio betiON cuenta con 89.636 personas usuarias: en Álava 11.509, en Vizcaya 46.662 y en Guipúzcoa 31.465. De todas ellas 66.426 son mujeres y 23.210 son hombres y el perfil medio de la persona usuaria es de una mujer mayor de 83 años que vive sola.

Para ser persona usuaria del servicio betiON hay que ser mayor de 75 años y el colectivo mayoritario receptor del servicio tiene una edad comprendida entre los 75 y 100 años. Hay 394 personas usuarias de betiON que tienen 100 años o más. De ellas 338 son mujeres y 56 son hombres. La persona con mayor edad tiene 108 años y reside en Vitoria. Dentro de las más longevas también hay personas usuarias que residen en Bilbao, Lekeitio y Erandio.

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Desde el centro de atención de betiON se realizan más de 120 mil llamadas al mes. El Servicio de Teleasistencia Público de Euskadi es personalizado y no se llama a todas las personas por igual, según las necesidades de cada usuario-a las llamadas se realizan con distinta frecuencia y contenido. Las llamadas entrantes que se reciben en el centro de atención por parte de los y las usuarias son alrededor de 50 mil al mes.

Mensajes personalizados

En víspera de los días con temperaturas muy altas las personas trabajadoras de betiON aconsejan a las personas usuarias sobre cómo hacer frente a las situaciones de calor extraordinario. Las recomendaciones emanan del Plan de Calor de Euskadi y varían según el tipo de alerta y zona geográfica. Entre los consejos que se ofrecen están: evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día; vestir ropa ligera, holgada y transpirable; mantener ventanas y persianas cerradas durante las horas de más calor; beber agua y líquidos con frecuencia, sin esperar a tener sed; si no es posible mantener la vivienda fresca, pasar entre 2 y 3 horas al día en lugares climatizados, como edificios públicos.

Los consejos preventivos basados en las indicaciones del Plan de Calor de Euskadi son genéricos por lo que se personalizan según la situación de la persona usuaria (gente que no puede beber líquidos por sí sola, gente que no puede salir a la calle, o que no cocina en el domicilio). Cuando se nota que hay una anomalía en el estado de la persona usuaria por motivos del calor se deriva inmediatamente el caso al equipo de profesionales sanitarios. Al día siguiente, desde el centro de atención de betiON, se realiza una llamada de seguimiento para actualizar la información del estado de salud de la persona usuaria.