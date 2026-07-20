Alberto Rosa 20 JUL 2026 - 21:26h.

El delantero del Barça ha mostrado una cartulina que bromeaba sobre la tangana del final del partido contra Argentina

La FIFA abre una investigación a Argentina por las agresiones de Leandro Paredes al acabar la final del Mundial ante España

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La rúa de los campeones del mundo a su paso por las calles de Madrid está dejando imágenes para no olvidar nunca. 16 años más tarde, La Roja vuelve a cumplir el sueño de ser campeones del mundo y la alegría y la emoción se nota y mucho en las calles.

Los jugadores recorren la capital en un autobús descubierto en el que tienen una auténtica fiesta montada con bebida, música y muchas banderas de España. También ha espacio para las bromas entre los jugadores, como la que ha protagonizado Lamine Yamal con su compañero Gavi.

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Desde el público, alguien ha lanzado al autobús una pancarta que mostraba por una cara a Keyne, el hermano pequeño de Lamine, representado como si fuera Jesucristo.

Pero la sorpresa de los de De la Fuente ha llegado cuando han volteado el cartón y han leído una propuesta de combate para La Velada del Año, el famoso evento de boxeo organizado por Ibai Llanos.

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“Velada del Año VII: Paredes vs Gavi”, se podía leer en la pancarta. La propuesta no se refiere a otra cosa que, a la tangana del final del partido contra Argentina, con España ya campeona del mundo.

Después del pitido final, el futbolista argentino Leandro Paredes se enzarzó con los españoles Eric García y Gavi. La secuencia, explícita por sí misma, captó cómo el centrocampista de Boca Juniors pasó a las manos para agarrar directamente por el cuello a Eric García tras encararse con él, tras lo cual Gavi, compañero en la selección y en el Fútbol Club Barcelona, salió corriendo entre varios jugadores de argentina para defenderlo. En ese momento, este último también fue agredido, siendo agarrado por la camiseta y recibiendo un manotazo en la cara del propio Paredes antes de recibir otro empujón estando ya en el suelo.

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Lamine Yamal ha decidido seguir la broma y ha retado al argentino a retarse con Gavi en el evento. Tras mostrar el cartel desde el autobús, los campeones del mundo han devuelto el cartel a sus autores.