La empresa alegó también que se terminaba la jornada antes de tiempo y registraba unos horarios erróneos en el sistema

Una empresa vasca tendrá que readmitir y pagar 57.000 euros a un trabajador despedido tras expresar su “malestar con la gestión de las vacaciones”

Compartir







El Tribunal Superior de Justicia gallego ha declarado improcedente el despido de un trabajador de una conocida cadena de comida rápida por mirar un partido de fútbol durante su horario laboral y acudir a trabajar en pantalones cortos, según informa 'Las Provincias'.

El caso ocurrió en 2024, cuando el empleado -que tenía siete años de antigüedad- recibió la carta de despido por los motivos ya mencionados. La empresa alegó también que se terminaba la jornada antes de tiempo y registraba unos horarios erróneos en el sistema.

La empresa presentó un recurso de suplicación tras el fallo del juzgado

En los tribunales, el Juzgado de lo Social nº 4 de Pontevedra falló a favor del gerente y condenó a la compañía a elegir entre readmitirlo o abonarle una compensación de 14.997,71 euros. La empresa, que no estaba conforme con la resolución, presentó un recurso de suplicación ante el TSJ gallego argumentando que la actitud del empleado constituía una transgresión de la buena fe contractual.

La Sala determinó que no usar el uniforme reglamentario durante un día y atender al móvil durante unos minutos fue una situación puntual inmerecedora de un despido disciplinario. El tribunal desestimó el recurso y confirmó la improcedencia del despido.