El sindicato LAB ha trasladado su solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del operario

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Un operario forestal de 44 años falleció este pasado miércoles en Azkoitia (Gipuzkoa) tras ser alcanzado por un tronco mientras estaba trabajando. El accidente ocurrió a las dos y media de la tarde cuando la víctima realizaba labores forestales en un caserío del barrio Urrategi y resultó atrapado por un árbol.

Según han informado el Departamento vasco de Seguridad y el sindicato LAB, personal de servicios de emergencia acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar la muerte del trabajador debido a las graves lesiones que presentaba.

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En un comunicado, LAB ha trasladado su solidaridad y apoyo a la familia, amistades y compañeros y compañeras del trabajador del sector forestal fallecido. Asimismo, ha hecho extensiva esa solidaridad a todas las personas trabajadoras del sector forestal, al conjunto del sector del transporte "que en las últimas semanas ha sufrido dos nuevas muertes en el trabajo, y, en definitiva, a toda la clase trabajadora de Euskal Herria".

"Nuevamente, se pone de manifiesto que las muertes en el trabajo no cesan. Hace apenas unos días fallecieron dos transportistas mientras trabajaban, uno en Idiazabal el 23 de julio y otro en Oiartzun el 30 de julio. Con estas, son ya al menos seis las personas trabajadoras del transporte fallecidas este año en Euskal Herria", ha indicado.

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En este sentido, ha denunciado que "año tras año se repiten accidentes mortales con factores muy similares en el sector forestal, en el transporte y en otros sectores de especial riesgo". "Las duras condiciones de trabajo, la presión productiva, las deficiencias preventivas y la falta de control siguen estando detrás de demasiadas muertes", ha reprochado.

Piden reforzar las inspecciones

LAB considera que la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa debe reforzar su número de inspectores y la labor de vigilancia y control; que Osalan debe intensificar su actuación preventiva, especialmente en los sectores con mayor siniestralidad; y a su vez la Diputación Foral de Gipuzkoa debe "asumir su responsabilidad, al ser responsable de las explotaciones en el ámbito forestal privado o público, impulsando políticas y medidas eficaces para mejorar las condiciones de trabajo y prevenir nuevos accidentes".

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En esta línea, ha exigido un cambio profundo en las políticas preventivas del sector forestal, del transporte y del conjunto de los sectores de mayor riesgo. "No aceptaremos que, año tras año, las personas trabajadoras sigan perdiendo la vida por causas que se pueden prevenir. La salud y la vida de la clase trabajadora deben situarse siempre por encima de cualquier interés económico", ha concluido.