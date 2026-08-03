Maitena Berrueco 03 AGO 2026 - 11:41h.

La víctima era exciclista profesional y tenía 82 años en el momento en el que el conductor de 37 años le atropelló y huyó

Mata a un ciclista de 84 años tras arrollarlo con el coche y huye del lugar del accidente en Mallorca

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BilbaoTiene 37 años y ha sido detenido en Bilbao. Son los dos únicos datos que han trascendido del propietario del vehículo implicado en el atropello mortal a un ciclista, el pasado 25 de julio y que se dio a la fuga tras el accidente. Este domingo la Ertzaintza lo detenía acusado de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. El 19 de julio de 2025, la Ertzaintza detenía a otro conductor implicado en el atropello mortal a otro ciclista, esta vez en Anoeta.

Solo unas horas después de haber sido arrollado por un vehículo mientras circulaba en bici por Amorebieta el ciclista, al que el conductor abandonó en el asfalto para darse a la fuga, fallecía en el Hospital de Cruces. Ocurrió el pasado sábado 25 de julio. Desde entonces la Ertzaintza buscaba esclarecer el atropello en el que perdió la vida José Ignacio Askasibar.

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Nueve días después, este mismo domingo 2 de agosto, la Policía vasca ha detenido en Bilbao al propietario del vehículo implicado en este fatal accidente de tráfico con fuga, ocurrido en torno a las 9.45 horas de la mañana del 25 de julio en la N-634 a la altura de la localidad vizcaína de Amorebieta.

Ciclista profesional

Se trata de un hombre de 37 años al que se le imputan los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. La víctima del siniestro, según informó entonces la Ertzaintza era un hombre de 82 años de nacionalidad española, más tarde se supo que se trataba de José Ignacio Askasibar, quien llegó a ser profesional entre los años 1965 y 1971.

El ciclista que circulaba en sentido Bilbao, fue atropellado y abandonado. El helicóptero de Osakidetza le trasladó hasta el Hospital de Cruces, en Barakaldo (Vizcaya). Sin embargo, durante la tarde del mismo día 25, no pudo superar sus lesiones y falleció.

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Todo apuntaba a que el ciclista de Elgeta había sufrido una caída como consecuencia de un atropello con esa hipótesis la Ertzaintza arrancó una investigación en la que llegó a solicitar la ayuda de posibles testigos para esclarecer este siniestro. La detención se produjo este domingo, durante un operativo desarrollado en la capital vizcaína, desarrollado por agentes de la comisaría bilbaína, del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia y de la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia.