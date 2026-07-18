Maitena Berrueco 18 JUL 2026 - 19:30h.

El 26 de agosto, En tol Sarmiento (ETS) abrirá los conciertos en el Parque Europa a las 00.00 horas

Del 22 al 29 de agosto, por el escenario de Abandoibarra pasarán Zea Mays, Leire Martínez, Bebe y M-Clan, entre otros

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BilbaoDurante nueve días, del 22 al 29 de agosto, la fiesta se adueñará de Bilbao para disfrutar de las múltiples actividades incluidas en el programa de fiestas de Bilbao.

Corría el año 1978 cuando varias asociaciones bilbaínas decidieron organizar un concurso de ideas para la creación de una Semana Grande en Bilbao. Así nació la Aste Nagusia de Bilbao, que tras más 40 años se ha convertido en una de las fiestas más populares y visitadas de Euskadi. Tras el mítico chupinazo y lectura del pregón, la peculiar Marijaia, símbolo de las fiestas, se asomará al balcón del teatro Arriaga para dar comienzo a las celebraciones.

La oferta musical es uno de los atractivos de la Aste Nagusia, este año habrá más de 100 actuaciones gratuitas en 9 espacios. Los escenarios principales de Abandoibarra y Parque Europa. El grupo vasco En Tol Sarmiento (ETS) actuará el 26 de agosto en el Parque Europa.

Cartel completo

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado a conocer ya todos los conciertos que se celebrarán en los escenarios de Abandoibarra y Parque Europa durante Aste Nagusia 2026, entre el 22 y 29 de agosto. Una apuesta por “la presencia de artistas euskaldunes, la diversidad de estilos y una oferta pensada para públicos de todas las edades”.

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Abandoibarra volverá a convertirse en el gran escenario de las noches de Aste Nagusia con ocho conciertos consecutivos, mientras que el Parque Europa acogerá cuatro citas musicales que completarán la programación musical de las fiestas bilbaínas.

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Así, los grupos y artistas que se subirán al escenario de Abandoibarra, del sábado 22 al sábado 29 de agosto, serán Zea Mays, Leire Martínez, Mirua, Serafín Zubiri junto a la Banda Municipal de Música de Bilbao, Urtz con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), Bebe, Cobardes y M-Clan.

Por su parte, el Parque Europa, del miércoles 26 al sábado 29 de agosto, acogerá las actuaciones de En tol Sarmiento (ETS) de la mano de Gaztea, Walls, Los 40 Sessions Aste Nagusia con el DJ y locutor Óscar Martínez y el cantante Martín Urrutia y el Fiestazo Megastar presentado por el DJ Guillem Climent con las y los artistas Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox y Lucy Calys.

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Conciertos a las 23.30h, en Abandoibarra

El sábado 22 de agosto la programación arrancará con Zea Mays, una de las bandas de rock más reconocidas de Euskadi. Con casi tres décadas de trayectoria, el grupo bilbaíno repasará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera y ofrecerá un adelanto de su nueva etapa creativa, mientras ultima la grabación de un disco cuya publicación está prevista para finales de 2026.

El domingo 23 de agosto será el turno de Leire Martínez, que llegará a Bilbao para presentar en directo “Historias de aquella niña”, su álbum debut como solista. Tras una consolidada trayectoria sobre los escenarios, la artista mostrará al público esta nueva etapa de su carrera musical.

El lunes 24 de agosto se subirá al escenario Mirua, una de las bandas emergentes con mayor proyección de la escena musical vasca. El grupo guipuzcoano, ganador del Premio Harrobia de Gaztea en 2021, presentará en Bilbao una propuesta que fusiona pop, electrónica e indie experimental y que continúa creciendo tras la publicación de “Miruenea”, su primer álbum de estudio.

El martes 25 de agosto actuarán Serafín Zubiri junto a la Banda Municipal de Música de Bilbao, dirigida por Iñaki Urkizu, con un espectáculo en el que repasarán algunos de los grandes éxitos de Miguel Ríos. El concierto reunirá sobre el escenario la voz del cantante navarro y el sonido de la formación bilbaína en un homenaje a una de las figuras más emblemáticas del rock español.

El miércoles 26 de agosto será el turno de Urtz, que compartirá escenario con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS). La banda guipuzcoana promete un concierto muy especial junto a la formación sinfónica, en una propuesta que permitirá disfrutar de algunos de los temas más representativos de su trayectoria con un formato diferente.

El jueves 27 de agosto llegará Bebe, inmersa en la gira conmemorativa del 20.º aniversario de “Pafuera Telarañas”, el álbum con el que irrumpió en la escena musical y obtuvo un amplio reconocimiento estatal e internacional. La artista extremeña repasará en la Villa algunos de los temas que han marcado su trayectoria, en un concierto que recorrerá las distintas etapas de una carrera caracterizada por un estilo muy personal que fusiona pop, flamenco y música indie.

El viernes 28 de agosto actuará Cobardes, que este año celebra su décimo aniversario con la publicación de “Balance de daños”, su tercer álbum de estudio. La banda navarra llegará a Bilbao en plena gira de presentación de este último trabajo, con un repertorio que combina sus canciones más recientes con algunos de los temas que han marcado su trayectoria.

El sábado 29 de agosto, M-Clan pondrá el broche final a la programación de Abandoibarra. Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez celebran tres décadas de trayectoria con una gira muy especial que recorrerá diferentes escenarios durante 2026. El concierto repasará los grandes éxitos de la banda junto a otros temas menos habituales, manteniendo la fuerza y la autenticidad que han convertido a M-Clan en uno de los grandes referentes del rock en español.

Media hora más tarde en el Parque Europa

Los conciertos del Parque Europa arrancarán el miércoles 26 de agosto con En Tol Sarmiento (ETS), que atraviesa un momento especialmente significativo tras la publicación de “Konkista” y el reciente anuncio de “Etxean”, un espectáculo de gran formato con el que regresará a casa en 2027. La formación alavesa volverá a Aste Nagusia para ofrecer un concierto que permitirá disfrutar de la energía y cercanía que caracterizan sus directos.

El jueves 27 de agosto será el turno de Walls, que este año ha publicado “El día que me olvides”, el trabajo más personal y maduro de su trayectoria. El artista murciano regresará a Aste Nagusia en un momento especialmente destacado de su carrera, antes de iniciar la gira con la que recorrerá distintas ciudades del Estado a partir del próximo otoño.

El viernes 28 de agosto el escenario acogerá Los 40 Sessions Aste Nagusia, un espectáculo de 90 minutos que combinará la sesión del DJ y locutor de LOS40 Óscar Martínez con la actuación en directo del cantante Martín Urrutia. El público podrá disfrutar de un recorrido por algunos de los grandes éxitos del pop, el dance y la música urbana, junto al directo del artista vasco, que tras darse a conocer como finalista de Operación Triunfo 2023 ha iniciado su carrera en solitario con la publicación de su álbum debut, “La Insolación”.

El sábado 29 de agosto, la Fiestazo Megastar pondrá el broche final a la programación del Parque Europa con una gran fiesta musical presentada por el DJ de Megastar FM Guillem Climent. El espectáculo reunirá sobre el escenario a Paula Koops, Gon Abril, Avenida, Tony Grox y Lucy Calys, cinco artistas que representan algunas de las propuestas emergentes más destacadas del pop, el rock y la música urbana del panorama estatal.