Las familias vascas calculan que destinarán una media de 495 euros a la vuelta al cole, un 4% por encima de la media estatal

Entre quienes tienen previsto gastar menos, la estrategia más habitual será aprovechar materiales adquiridos en años anteriores

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VizcayaLa llegada de septiembre vuelve a traer consigo uno de los gastos más importantes del año para los hogares con hijos en edad escolar. Las familias vascas calculan que destinarán una media de 495 euros a la vuelta al cole, una cantidad que se mantiene prácticamente sin cambios respecto al curso anterior y que se sitúa un 4% por encima de la media estatal.

Así lo recoge el estudio 'Zoom Vuelta al cole' elaborado por el Observatorio Cetelem, que analiza las previsiones de gasto de las familias españolas ante el inicio del próximo curso y los principales productos y servicios que concentrarán el presupuesto.

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El informe muestra que, en Euskadi, la tendencia mayoritaria es la de mantener un desembolso similar al realizado el pasado año. El 52% de las personas encuestadas prevé gastar aproximadamente lo mismo, lo que supone un incremento de nueve puntos porcentuales respecto a 2025.

Sin embargo, el comportamiento de las familias no es uniforme. Un 24% asegura que intentará reducir el gasto, un porcentaje que ha descendido en 15 puntos respecto al año anterior y que se sitúa ligeramente por debajo de la media registrada en el conjunto del Estado.

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En el extremo contrario se encuentra otro 24% de los hogares vascos, que anticipa un desembolso mayor para afrontar la vuelta a las aulas. Esta cifra crece seis puntos respecto a 2025 y supera en dos puntos la media estatal. Entre quienes esperan gastar más, el principal motivo señalado es el aumento de los precios.

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Reutilizar materiales para ahorrar

La contención del presupuesto lleva a muchas familias a buscar fórmulas para reducir algunos de los gastos asociados al inicio del curso. Entre quienes tienen previsto gastar menos, la estrategia más habitual será aprovechar materiales adquiridos en años anteriores.

El 50% de las familias vascas que quiere recortar el presupuesto asegura que reutilizará productos escolares que ya tiene en casa. Se trata de un porcentaje 15 puntos superior a la media estatal, lo que refleja el peso que tiene esta opción entre los hogares de Euskadi.

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Otra de las alternativas será recurrir al mercado de segunda mano. El 38% de los encuestados que busca ahorrar contempla adquirir productos usados, aunque este porcentaje es 17 puntos inferior al registrado en 2025. Aun así, se mantiene cinco puntos por encima de la media española. Más llamativo es el dato relativo al préstamo de libros. Solo un 13% de los encuestados vascos afirma que recurrirá a este sistema, lo que supone un descenso de 15 puntos respecto al año pasado.

Material escolar, libros y ropa concentran las compras

Como suele ocurrir con la llegada del nuevo curso, la mayor parte del presupuesto se concentrará en los productos más directamente relacionados con la actividad escolar. El material escolar, los libros y la ropa forman el principal grupo de compras previsto por las familias vascas.

Dentro de estas categorías destaca especialmente el incremento de la intención de comprar libros, que aumenta 19 puntos respecto al año anterior. Este comportamiento convierte a los libros en uno de los elementos que gana mayor peso en la planificación de gasto para el inicio del curso.

El presupuesto también incluirá otros conceptos, aunque con menor presencia. Las matrículas y tasas educativas aparecen en el 30% de las respuestas, especialmente vinculadas a etapas de formación superior. Este porcentaje se sitúa nueve puntos por debajo de la media estatal.

La compra de dispositivos informáticos tendrá todavía una presencia menor entre las previsiones de gasto. Un 12% de los encuestados vascos prevé destinar parte de su presupuesto a este tipo de productos, cuatro puntos menos que la media registrada en España.

El estudio también ofrece una fotografía de las familias con hijos en edad escolar en Euskadi. Según los datos recogidos, representan el 34% de los encuestados, cinco puntos menos que la media nacional y dos puntos por debajo del porcentaje registrado en 2025.

La etapa educativa más mencionada es Primaria, presente en el 46% de las respuestas. Le siguen Infantil, con un 18%, y Secundaria, con un 15%.

La enseñanza pública gana peso

Otro de los datos destacados del informe está relacionado con el tipo de centro educativo elegido por las familias. El 70% de los encuestados afirma que sus hijos estudian en centros públicos, un porcentaje que experimenta un importante crecimiento de 31 puntos respecto al año anterior.

Pese a este aumento, la cifra se mantiene dos puntos por debajo de la media estatal. Por detrás se sitúan los centros concertados, mencionados por el 21% de los encuestados, y los privados, con un 9%. En el caso de la enseñanza concertada, el descenso es especialmente acusado, con una caída de 25 puntos respecto a 2025.