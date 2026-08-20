Los siete consejos de la OCU para ahorrar en la vuelta al cole que este año cuesta más de 500 euros por niño

La propuesta de la OCU a las familias pasa por adelantar las compras, aprovechar las ofertas y recurrir al consumo corporativo

¿Cuánto cuesta la vuelta al cole? 2.390 euros por hijo, un 2% más que el año pasado

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La vuelta al cole supone en septiembre un gasto por hijo de más de 500 euros, solo en vestuario y material escolar, por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) da siete consejos para ahorrar, que pasan por adelantar las compras, aprovechar las ofertas y recurrir al consumo corporativo.

"Mes duro para las economías domésticas"

En una nota de prensa, la OCU revela que estos más de 500 euros que las familias afrontan "en un mes duro para las economías domésticas" no tiene en cuenta otras partidas como la matrícula, las cuotas del colegio, las extraescolares, el comedor y las cuotas del AMPA, que sumadas a las anteriores alcanzan de media los 2.000 euros euros al año por alumno.

Para contener el gasto, la organización de consumidores propone hacer una lista con lo que ya se tiene en casa, "y si la mochila o el estuche están en buen estado, no es necesario comprar material nuevo".

Entre los siete consejos, la OCU plantea adelantar las compras al mes de agosto con más ofertas y dar prioridad a las tiendas físicas, salir a comprar sin los hijos salvo para la ropa "ya que es probable que se encaprichen de artículos de marca bastante más caros" y acudir el consumo corporativo sumándose a iniciativas de intercambio de ropa y material usado entre padres y asociaciones escolares.

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También propone consultar los programas de libros gratuitos en préstamo que ofrecen las comunidades autónomas a través de los colegios y para las lecturas recomendadas, sugiere las bibliotecas como la opción más económica.

En caso de que el alumno necesite tableta o un ordenador portátil, la OCU apuesta por comparar modelos y precios en distintos comercios ya que "una marca puede costar hasta 150 euros menos en función de la tienda".

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Además, la organización de consumidores recuerda que la vuelta al cole es un buen momento para recuperar "buenos hábitos" en la alimentación de los hijos.

Por hecho, desde la OCU se insiste en evitar la bollería industrial y las bebidas edulcoradas para los recreos o la merienda y sustituirla por fruta, leche, frutos secos o bocadillos caseros con pan integral, que considera más saludable "y no necesariamente más caro".