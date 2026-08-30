Carlos Plá Valencia, 30 AGO 2026 - 11:17h.

El proyecto piloto "Ocean Watcher" para reforzar la monitorización de la calidad del agua, mejorar los tiempos de detección y la respuesta ante posibles episodios de contaminación

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La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el proyecto piloto Ocean Watcher para reforzar la monitorización de la calidad del agua mediante el uso combinado de drones, cámaras hiperespectrales, inteligencia artificial y trabajos de validación sobre el terreno que permiten obtener datos en tiempo real ante posibles vertidos o episodios de contaminación .“La tecnología nos permite avanzar hacia una gestión ambiental basada en más información y en una mayor capacidad de anticipación”, ha señalado Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, quien ha subrayado que el objetivo es “contar con mejores herramientas para conocer el estado de nuestras aguas y actuar con mayor rapidez ante posibles episodios de contaminación”.

El sistema esta basado en “la inmediatez”, ya que se actúa en el momento para dar una solución. Además, el sistema permitirá también mejorar los tiempos de detección y respuesta ante posibles episodios de contaminación.

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En la actualidad, cuando una muestra analítica detecta parámetros que no se corresponden con los valores establecidos, puede haber transcurrido alrededor de 24 horas desde la toma de la muestra, de modo que la situación detectada puede haber evolucionado cuando se recibe la señal de aviso. Ocean Watcher busca avanzar hacia una detección más temprana que permita conocer con mayor rapidez el estado de las aguas y actuar ante posibles episodios de contaminación.

Seis puntos de seguimiento

El proyecto piloto, que se complementa con la medición en tiempo real se desarrolla en seis puntos de la costa valenciana seleccionados por su posible afección por vertidos urbanos. En concreto, los trabajos se realizan en las acequias Sangonera y Nova, en Meliana; la acequia Sant Vicente y el barranco del Carraixet, en Alboraya; las golas del Pujol y del Perellonet, en València, y la Gola del Rey, en Sueca.

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En estos puntos se realizan campañas de muestreo de agua superficial y vuelos con drones equipados con cámaras hiperespectrales. Los trabajos incluyen el registro de parámetros básicos como la temperatura y la turbidez, además de la localización mediante GPS y las condiciones ambientales. La información obtenida permitirá relacionar los datos de los vuelos con los resultados de los análisis realizados sobre el terreno.

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Ocean Watcher complementa la red de vigilancia de la calidad de las aguas de baño de la Generalitat que está en vigor y realiza casi 5.000 análisis en cada temporada de baño. Además del control de las zonas de baño, la red de vigilancia incluye el seguimiento de efluentes que vierten al mar y que pueden incidir en la calidad del agua, como golas, acequias, aliviaderos de conducciones de vertidos y colectores de pluviales.

La incorporación de nuevas herramientas de teledetección e inteligencia artificial permitirá complementar estos sistemas de control con nuevas fuentes de información y avanzar en la detección temprana de posibles episodios de contaminación.

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Innovación para conocer mejor l’Albufera

Ocean Watcher forma parte también de la estrategia impulsada por la Generalitat con motivo del 40 aniversario del Parque Natural de l’Albufera, que sitúa el conocimiento científico, la innovación y la mejora de la calidad del agua entre sus prioridades.

En este contexto, la Generalitat ya ha impulsado la instalación de sensores para digitalizar el seguimiento de la calidad del agua del lago. Así supone un nuevo avance en esta misma línea, incorporando nuevas herramientas tecnológicas y fuentes de datos para mejorar el conocimiento y la gestión ambiental del parque.