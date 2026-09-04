La nueva temporada arranca este mes de septiembre y las actividades se desarrollarán a las 18:30 horas, con plazas limitadas y previa inscripción

La combinación de actividades presenciales y contenidos digitales forma parte de una estrategia destinada a acercar el comercio local a diferentes públicos y mostrar su diversidad

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BilbaoBilbao volverá a tener cada semana una cita con su comercio local de una manera diferente. HemenGO Shopping retoma este mes su programación después del verano con una agenda de rutas, catas, talleres y otras experiencias que recorrerán distintos establecimientos y zonas de la ciudad hasta diciembre. La iniciativa, impulsada por bilbaoDendak, busca acercar a la ciudadanía a los comercios de proximidad a través de propuestas que permitan conocer sus productos, sus espacios y también a las personas que están detrás de ellos.

La nueva temporada arranca este mes de septiembre y las actividades se desarrollarán a las 18:30 horas, con plazas limitadas y previa inscripción. La programación propone así una forma distinta de acercarse a las tiendas bilbaínas, no solo desde la perspectiva de la compra, sino también desde el conocimiento y la participación.

HemenGO Shopping forma parte de una iniciativa conjunta de las plataformas de comercio de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, con el apoyo del Gobierno Vasco, y tiene entre sus objetivos poner en valor el trabajo cotidiano de los establecimientos locales.

Cuatro propuestas para septiembre

La programación de septiembre incluye cuatro actividades y llevará el programa por diferentes zonas de Bilbao.

La primera será una Cata Vitamina, prevista para este viernes 4 de septiembre en el Casco Viejo. La propuesta está planteada alrededor de productos y recomendaciones dirigidas a afrontar la vuelta a la rutina con energía. Será el primer encuentro de esta nueva etapa de HemenGO Shopping tras el parón del verano.

Una semana después, el 10 de septiembre, será el turno del Taller Creativo, que tendrá lugar en Bilbao La Vieja. En este caso, la literatura y la creatividad serán los elementos centrales de una actividad en la que las personas participantes podrán trabajar con fragmentos recuperados de libros de diferentes géneros. El objetivo será transformar esas piezas en nuevos mensajes, versos o poemas.

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El 17 de septiembre llegará una de las propuestas que ya contó con buena acogida en la temporada anterior: las Rutas de Autor, en BilbaoCentro. La actividad plantea descubrir los comercios desde una perspectiva que va más allá del establecimiento y de los productos que se encuentran en él.

Durante el recorrido se podrá conocer a las personas responsables de los negocios, pero también acercarse al trabajo de diseñadores, artesanos y otros creadores vinculados a piezas y productos con sello local. De esta manera, la iniciativa pone el foco en el proceso y en quienes aportan conocimiento y creatividad al comercio de la ciudad.

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El calendario de septiembre se cerrará el día 24 con el primer Tardeo + de la temporada, también en BilbaoCentro. En esta ocasión, el recorrido estará relacionado con los complementos y las tendencias de la nueva temporada. La actividad permitirá conocer diferentes comercios y acercarse a colores, estilos y propuestas vinculadas al otoño.

Las plazas para las actividades son limitadas y será necesario realizar una inscripción previa a través de los canales habilitados en la página de HemenGO Shopping.

23 actividades presenciales y 358 participantes

La nueva programación toma el relevo de una temporada anterior en la que HemenGO Shopping desarrolló un total de 23 actuaciones presenciales, entre ellas afterworks, catas, tardeos, rutas temáticas, campus, rutas expert y talleres. En conjunto, estas propuestas reunieron a 358 participantes.

El programa también tuvo una vertiente digital durante ese periodo, con 39 actuaciones online. Entre ellas se incluyeron videopromociones, rutas digitales, contenidos relacionados con diferentes barrios y piezas destinadas a mostrar novedades y propuestas de los comercios participantes.

La combinación de actividades presenciales y contenidos digitales forma parte de una estrategia destinada a acercar el comercio local a diferentes públicos y mostrar su diversidad. La propia plataforma define HemenGO Shopping como una iniciativa para impulsar el comercio de proximidad en las tres capitales vascas y facilitar el descubrimiento de establecimientos, visitas guiadas y rutas temáticas.

Una agenda que se prolongará hasta diciembre

La programación no se limitará a las actividades de septiembre. HemenGO Shopping tiene previsto mantener propuestas todos los jueves hasta diciembre, recorriendo diferentes zonas de Bilbao y planteando nuevos formatos relacionados con los establecimientos y sus productos.

La iniciativa recibió además el pasado mes de junio el Premio Euskadi a la Dinamización de Áreas Comerciales, concedido por el Gobierno Vasco, como reconocimiento a su contribución a la revitalización comercial y a la dinamización de la economía urbana local.

El planteamiento de esta nueva temporada busca que los comercios sean también espacios de encuentro y conocimiento. Las rutas permiten descubrir negocios que pueden resultar menos conocidos; los talleres introducen actividades creativas; las catas ponen el foco en productos y recomendaciones, y los tardeos permiten acercarse a las novedades de temporada. Así, HemenGO Shopping plantea una agenda en la que comprar en el comercio local se convierte también en una experiencia.