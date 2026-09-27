Redacción Euskadi 27 SEP 2026 - 21:00h.

El Superior vasco acepta la apelación de Osakidetza que deberá pagar a la familia 42.000 euros, en vez de 221.000

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BilbaoDe 221.000 euros a 42.000 euros. La Justicia vasca rebaja en 179.000 euros el dinero que Osakidetza debe abonar a los familiares de un hombre por su fallecimiento en el Hospital de Basurto.

Ocurrió en noviembre de 2017 y el fallecido perdió la vida tras someterse a una punción para el drenaje de un derrame pleural, el TSJPV en su fallo impone esa indemnización al Servicio Vasco de Salud porque no se le comunicó al paciente, que padecía fibrilación auricular, la prueba que se le iba a realizar, a pesar del “riesgo elevado de sufrir hemorragias” al encontrarse bajo tratamiento anticoagulante.

El paciente, de 71 años, según desvela El Correo, ingresó con signos de derrame pleural derecho y los médicos procedieron a practicarle una punción, pero durante el proceso, hubo una perforación que le causó un neumotórax que derivó en una parada cardiorrespiratoria, un fallo multiorgánico y otra serie de complicaciones que concluyeron con su fallecimiento unas semanas después.

Aunque, una primera sentencia apreciaba que se produjo un “incumplimiento de los estándares mínimos de atención y error médico”, ahora el TSJPV acepta el recurso de apelación de Osakidetza porque “no consta en la bibliografía médica de 2017 un protocolo que recomendase hacer una ecografía a tiempo real” y “no pueden aplicarse retrospectivamente protocolos o guías posteriores a momentos en el que el estado de la ciencia era otro distinto”.