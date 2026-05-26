Carlos Plá Valencia, 26 MAY 2026 - 12:34h.

La sentencia considera establecida la relación entre el diagnóstico erróneo y las secuelas sufridas por el joven que podría haberse evitado con un tratamiento correcto

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Un joven valenciano de 23 años ha perdido irreversiblemente la funcionalidad de uno de sus testículos tras una cadena de errores médicos.

Los hechos se remontan al pasado 16 de junio de 2023, cuando el joven acudió a un centro de salud con un fuerte dolor testicular derecho acompañado de vómitos. Tras ser atendido por el médico y realizarle una serie de pruebas fue dado de alta con el diagnóstico de dolor testicular no especificado. Ese mismo día, al persistir el dolor acude al Servicio de Urgencias de un hospital público. En esa ocasión, se le diagnostica Orquiepididimitis y le pautan dos antibióticos como tratamiento. Al día siguiente, el 20 de junio de 2023, el paciente acude de nuevo al mismo Servicio de Urgencias porque la inflamación del testículo y el dolor no ceden, además de presentar fiebre y cefalea. Tras realizarle una ecografía se detecta una torsión testicular y es ingresado por un infarto testicular por torsión y orquepididimitis para ser intervenido quirúrgicamente.

Una intervención que llegó tarde, según concluye el Consell Jurídic Çonsultiu que señala que "de haber realizado el diagnóstico correcto y aplicado el tratamiento quirúrgico dentro de las primeras seis horas la probabilidad de recuperar la funcionalidad del testículo sería cercana al 100%", por lo que consideran "claramente establecida la relación causa efecto entre el diagnóstico erróneo y las secuelas".

Tras lo sucedido, el joven presentó ante el Consell Jurídic Consultiu una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat Valenciana 17 de mayo de 2024 por la cantidad de 33.755,90 euros debido a los daños sufridos por el retraso en el diagnóstico.

Atención médica deficiente

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu, basado en informes periciales y sanitarios, señala evidentes deficiencias en la atención médica ofrecida al paciente. En la historia clínica no consta una exploración física adecuada ni las pruebas necesarias para descartar una torsión testicular.

Atendiendo a todos estos condicionantes, el Consell Jurídic Consultiu ha estimado solo en parte la reclamación del joven, que finalmente tendrá que ser indemnizado con 9.418,50 euros por parte de la Generalitat Valenciana.