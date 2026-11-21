Maitena Berrueco 21 NOV 2026 - 10:45h.

Nació en Bolivia y llegó a Euskadi con solo cuatro años

¿Pueden los famosos 'librarse' de ser miembro de una mesa electoral en las elecciones? Lo que dice la normativa

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BilbaoEnfilamos la recta final del año y dos sorteos mantienen en vilo a los españoles, por razones bien distintas, eso sí. Uno de ellos, el de la Lotería de Navidad y el otro, el que han llevado a cabo los ayuntamientos para elegir a quiénes formarán parte como presidentes o vocales de las mesas electorales del 29 de Noviembre.

Salvo excepciones la mayoría se hicieron entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre y se empezó a notificar a los elegidos que les había tocado mesa. Uno de esos ‘agraciados’ ha sido el joven bilbaíno Kevin Limón, al que con solo 24 años es la segunda vez en la vida que le va a tocar ser miembro de una mesa electoral. “Solo tengo suerte en el roscón de reyes, en la lotería como mucho me ha tocado lo echado, pero en esto, ya voy por la segunda vez, ¡Vaya casualidad!”, se sorprende.

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En las próximas Elecciones Generales del 29N, a este Técnico de Imagen le tocará ejercer de Presidente de mesa y admite que se siente “algo nervioso” por la responsabilidad que supone su cargo. Aunque le “encantaría poner una excusa”, de las que se contemplan, para no asistir, pero lo cierto es que se ha resignado y el 29N estará puntual a las 8 de la mañana en su colegio electoral de la capital vizcaína.

"Echas unas buenas horas allí"

De la primera vez que formó parte de una mesa electoral, recuerda que fue durante unos Comicios Autonómicos y que se convirtió en el primero de su familia en ejercer esta responsabilidad, “porque a mi madre una vez le llegó pero estaba embarazada y pudo renunciar”. Él fue “a ciegas”, aunque se sintió “arropado”, “cómodo” y “guiado” durante toda la jornada. Eso sí, “echas allí unas buenas horas”. Estar de 8 de la mañana, hora a la que se constituyen las mesas, hasta las 20 horas más luego, el recuento de votos se le hizo “eterno” a este joven, nacido en Bolivia y que reside en Bilbao desde los cuatro años: “Fue muy monótono estar todo el día ahí sentado”, “se me hizo un poco bola, la verdad”, confiesa mientras cruza los dedos para que el próximo 29N se le haga más llevadero.

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Lo único que le consuela a Kevin es no haber tenido que renunciar a ningún plan, “justo esa semana tengo cosillas, pero el domingo 29 no tenía nada planificado”, cuenta. Dice el refrán que 'no hay dos sin tres' y Kevin no descarta que la suerte vuelva a elegirle en un futuro para volver a una mesa electoral, "creo que hay un máximo de veces", se consuela.

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En el sorteo entran quienes tengan entre 18 y 70 años y sepan leer y escribir, lo que en la práctica suele reducirse a quienes cuenten con el graduado escolar. Los designados Presidente y Vocal de Mesa disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. De ser aceptada la maquinaria se pone en marcha para nombrar nuevos presidentes, vocales y sus correspondientes sustitutos.

Los agraciados, como el bilbaíno Kevin, tendrán que presentarse en sus mesas electorales a las 8 de la mañana del 29 de noviembre, una hora antes de que comiencen las votaciones en las urnas.