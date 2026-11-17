Puri Ruiz 17 NOV 2026 - 07:16h.

Según la normativa de la Junta Electoral Central, hay una serie de supuestos que permiten no formar parte de una mesa electoral, y otros en los que es ese organismo el que decide si se exime o no a la persona

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Ya han arrancado los motores para la campaña de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. ¿Te has cruzado alguna vez, en una mesa electoral, con un famoso? ¿Y estando él o ella de presidente o vocal? Ahora que se acerca una importante cita con las urnas, es interesante saber qué dice la normativa acerca de las excepciones para formar parte integrante de una mesa y desvelamos también qué pasa con las ‘celebrities’ españolas y si pueden, por su condición de famosos, 'librarse' de ser presidente/a o vocal.

Cómo saber si te ha tocado o no ser miembro de mesa electoral

Si a estas alturas no te han notificado que eres presidente/a o vocal por correo certificado (es decir, con un funcionario de Correos que te entrega una carta en mano), tranquilidad, porque ya debería haber sucedido. Los sorteos para ser miembro de mesa se han celebrado días atrás, entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y las designaciones deben notificarse en los tres días posteriores (es decir, máximo hasta el 7 de este mes).

Pueden designarte el puesto de presidente/a, el de vocal 1º o el de vocal 2º. También pueden elegirte suplente de cualquiera de esos puestos, es decir, que debes presentarte junto con las personas que ocupan las primeras opciones por si alguna de ellas no ha podido acudir. Y sí, hay maneras de 'librarse' de formar parte de una mesa, pero son excepciones muy concretas.

En la instrucción 7/2023 de la Junta Electoral Central para interpretar el artículo 27.3 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) se ofrecen detalladamente qué motivos pueden eximirte de estar en una mesa electoral, y son los siguientes: tener más de 65 años y menos de 70; estar en situación de discapacidad; ser pensionista con incapacidad permanente absoluta y gran invalidez; una incapacidad temporal que deberá justificarse con la correspondiente baja médica; estar embarazada de al menos seis meses o en baja por maternidad, paternidad o en ciertos supuestos de adopción; estar internado/a en hospital psiquiátrico o en centro penitenciario, ser víctima de un delito declarado o presunto cuya resolución judicial permanezca en vigor y, por último, haber formado parte de una mesa electoral al menos tres veces en los últimos diez años.

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Pero, además, hay circunstancias personales que pueden o no eximir de comparecer en la mesa electoral, según lo valore la JEC: lesiones o problemas de salud física o mental que, sin baja médica, impidan ejercer las funciones de una mesa electoral; pensionista de incapacidad permanente total para una determinada profesión; situación de riesgo por embarazo o lactancia; operación o pruebas clínicas relevantes el mismo día de la votación, los días inmediatamente anteriores o el día siguiente y siempre que sean inaplazables; pertenencia a confesiones religiosas cuyo ideario o régimen de clausura entre en conflicto con participar en una mesa electoral y cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma siempre que se justifique la dificultad de acudir a la mesa.

¿Qué pasa entonces con los famosos?

Pues… que no se libran. Salvo, claro está, que se encuentren en alguna de las situaciones mencionadas. De hecho, hay varios casos que se hicieron públicos en su momento. Uno de los más recordados es el de Paco León, al que le tocó mesa el 28 de abril de 2019, también en unas generales. Lo comentó en su perfil de X (antiguo Twitter) con su habitual sentido del humor y recordando su papel en ‘Aída’:

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En esa misma convocatoria le tocó de presidente de mesa a Loquillo, que se hizo una foto detrás de la urna y compartió en sus redes.

Juan Diego Botto fue convocado también para esa misma convocatoria, aunque fue suplente y todos los titulares acudieron, por lo que se libró de estar todo el día en el colegio electoral.

Otros famosos como Lamine Yamal, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, Daniella Bustamante o Pau Cubarsí son solo algunos de los que podrán ejercer por primera vez su derecho al voto en unas elecciones generales.