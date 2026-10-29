En un contexto marcado por la polarización, los principales partidos se lanzan a la carrera por el voto en las urnas del próximo 29 de noviembre

Las personas de 65 a 69 años tienen siete días para renunciar a la mesa electoral el 29-N

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España enfila las elecciones generales del 29 de noviembre con más de 38 millones de electores llamados a la cita con las urnas. Tras la publicación de la lista de candidatos en el BOE, la próxima fecha destacada en el calendario se emplaza en el próximo 13 de noviembre, momento en el que empezará oficialmente una campaña que se espera tan relevante como tensa en la lucha por el voto.

En un contexto marcado por la polarización, –tal como se ha reflejado en los últimos meses en las calles–, los principales partidos medirán sus fuerzas tras un periodo significativamente convulso, impulsado especialmente por múltiples causas judiciales en el propio ámbito político; la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 y 31 de julio; o la acuciante crisis de la vivienda, que ha llevado a la convocatoria de una huelga general el 11 de noviembre.

El calendario con las fechas clave de las elecciones del 29N

Con todo por decidir y un escenario que promete dibujar una vez más una compleja aritmética parlamentaria, las fechas clave del denominado 29N son las siguientes:

30 de octubre: es la fecha límite par que las Juntas Electorales competentes comuniquen posibles irregularidades sobre candidaturas

13 de noviembre: el día en el que arranca la campaña electoral

19 de noviembre, el último día para solicitar el voto por correo

23 de noviembre: el último día para la publicación de encuestas electorales

25 de noviembre: el último día para votar por correo

27 de noviembre: día en el que termina la campaña electoral

28 de noviembre: día de la denominada jornada de reflexión antes de votar

29 de noviembre: cita con las urnas por las elecciones generales

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Las principales encuestas y la estimación de voto en los sondeos del 29N

A la espera del día clave de los comicios, las encuestas ya están a pleno rendimiento tratando de analizar cómo evoluciona la intención del voto durante la precampaña y la campaña.

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Según el punto séptimo del artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), los sondeos electorales podrán apurarse hasta el día 23 de noviembre, dado que la normativa recoge la “prohibición de publicación y difusión o reproducción” de éstos “por cualquier medio de comunicación” durante “los cinco días anteriores al de la votación”.

Hasta entonces, cada jornada cuenta para las estimaciones del voto ciudadano y, aunque es común escuchar a los principales líderes mostrándose cautos respecto a las encuestas, lo cierto es que no pasan desapercibidas tampoco para las distintas formaciones en la lucha por sumar apoyos en las urnas.

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Respecto a sus conclusiones, las primeras que se han publicado respecto a lo que puede ser el 29N coinciden en dar una victoria al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, siendo nuevamente el CIS de José Félix Tezanos el que se desmarca situando al PSOE de Pedro Sánchez notablemente por encima, estimando que el clima derivado de las últimas protestas por la crisis de la vivienda se podría trasladar en un aumento en el número de votos.

Concretamente, y ahondando en sus datos, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba hace poco más de una semana el ‘barómetro de octubre 2026’, otorgando al PSOE casi 12 puntos de ventaja sobre el PP, con un 34% respecto a un 22,2%, es decir, casi el doble de la distancia que le otorgaba a los socialistas apenas un mes antes.

En el sondeo, realizado después del desahucio de la fallecida Maricarmen Abascal en Madrid, convertido en un símbolo que detonó el estallido en las calles por la situación de la vivienda, el CIS apunta además a una pérdida de votos del PP en 3,3 puntos, mientras reafirma la consolidación de Vox como tercera fuerza, con el 17,1 % de voto estimado, ganando medio punto más respecto al barómetro de septiembre.

Por detrás sitúa el sondeo de Tezanos a Frente Amplio, la coalición liderada por Ada Colau y formada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Más Madrid, Verdes Equo, Recortes Cero, Somos Partido Progresista, Chunta Aragonista, Izquierda Asturiana, Batzarre e Iniciativa del Pueblo Andaluz. En total, el barómetro de octubre les otorga un 6,1%, de estimación de voto, muy lejos de las tres primeras fuerzas, aunque con cuatro décimas más de lo esperado para Sumar el mes anterior.

Por su parte, Podemos y su candidata Irene Montero no remontan en el CIS, que les atribuye una caída de seis décimas, hasta el 3,1% de los apoyos.

Por último, en la encuesta, realizada con 5.025 entrevistas del 1 al 6 de octubre y publicada el día 20, tras los principales partidos nacionales el CIS sitúa a ERC, con el 3 % de voto estimado (medio punto más); Se Acabó la Fiesta (SALF), que repite su 1,8 %; Bildu, con un 1,6 % (tres décimas más); Junts (1,1 % y cuatro décimas más); el BNG (0,9 %), el PNV (0,6 %), Coalición Canaria (0,2 %) y UPN (0,1 %).

Por otro lado, respecto a otras estimaciones, entre los últimos sondeos publicados en octubre, destacan:

Sigma Dos (19 octubre): otorga la victoria al PP con un 31,5% , seguido de PSOE (25,3%); Vox (19,5%); Frente Amplio (7,2%); Podemos (2,8%)

GESOP (12 de octubre): da la victoria al PP con un 28,7% , seguido de PSOE (26,1%); Vox (18,9%); Sumar (ahora en Frente Amplio) (8%); Podemos (2,6%)

Sociométrica (12 de octubre): otorga la victoria al PP con un 32,6% , seguido de PSOE (26,2%); Vox (18,8%); Sumar (ahora en Frente Amplio) (4,9%); Podemos (2,8%)

GAD3 (12 de octubre): refleja una victoria al PP con un 31,4% , seguido de PSOE (26,4%); Vox (18,2%); Sumar (ahora en Frente Amplio) (7,4%); Podemos (2,6%)

Hamalgama (11 de octubre): victoria para el PP (33,4%), seguido de PSOE (25,3%); Vox (19,6%); Sumar (ahora en Frente Amplio) (5,4%); Podemos (3,3%)

Target Point (11 de octubre): victoria para el PP (32,0%), seguido de PSOE (25,9%); Vox (18,7%); Sumar (ahora en Frente Amplio) (6,9%); Podemos (3,4%)

IMOP (9 de octubre): victoria para el PP (30,4%), seguido de PSOE (26,5%); Vox (19%); Sumar (ahora en Frente Amplio) (7,6%); Podemos (2,3%)

DYM (9 de octubre): el PP en primera fuerza (34%), seguido de PSOE (28,2%); Vox (18,2%); Sumar (ahora en Frente Amplio) (3,6%); Podemos (2,6%)

40db (9 de octubre): victoria del PP (31,9%), seguido de PSOE (28,1%); Vox (18,9%); Sumar (ahora en Frente Amplio) (5,3%); Podemos (2,3%)

Los candidatos a las elecciones del 29N

En la pugna por el voto, los candidatos principales a la Presidencia del Gobierno en estas elecciones del 29N son: