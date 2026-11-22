Maitena Berrueco 22 NOV 2026 - 11:00h.

Con el encadenamiento de La planta de Shiva, la escaladora vasca se convierte en la primera en España en hacer un 9b

Los escaladores vascos Iker y Eneko Pou se aventuran a subir por las escalofriantes cascadas de hielo de las Dolomitas

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BilbaoLa escaladora vizcaína Ainhize Belar acaba de pasar de pantalla y se estrena en un nuevo nivel de dificultad. La joven de 20 años ha logrado una hazaña deportiva de las que hacen época, encadenar 'La Planta de Shiva' 9b, en Villanueva del Rosario (Málaga) y con ello ha vuelto a hacer historia, al convertirse en la primera escaladora del Estado en lograr ese grado, 9b. Un logro que solo otras siete mujeres en el mundo han alcanzado. "Todavía estoy tratando de procesarlo todo", reconoce. Cabe recordar que la máxima dificultad encadenada en escalada deportiva es 9c.

La de Atxondo (Vizcaya) está acostumbrada a escribir su nombre en las páginas de la historia de este deporte, en 2024 con solo 18 años se erigió como la primera escaladora de España en encadenar una vía de dificultad 9A+, con 'Iñi Ameriketan', en Baltzolauna, gesta que solo otras cuatro mujeres en el mundo habían conseguido, hasta entonces. Ya entonces, Ainhize confesaba que, al margen del sufrimiento físico lo más duro en esos grados es “la cabeza” y “saber gestionar las frustraciones”.

'La planta de Shiva' es una vía de aproximadamente 45 metros de recorrido que se convirtió en noticia en octubre de 2017, cuando la austriaca Angela Eiter consiguió con ella el primer 9b femenino del mundo.

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La belga Anak Verhoeven repetiría, en mayo de 2024, la gesta de la austriaca. La tercera y, de momento, última ascensión femenina de esta vía, situada en la malagueña Villanueva del Rosario, ha sido la de Ainhize: "Es una ruta que siempre soñé escalar un día", admite la vizcaína.

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"Amé cada movimiento"

La publicación especializada en escalada Wogu Climbing recuerda que con la de la escaladora vasca ya son diez las ascensiones que suma 'La Planta de Shiva', un 9b de referencia a nivel mundial que estrenó Adam Ondra en 2011.

El hito de Ainhize Belar ha sido muy celebrado en el mundo de la escalada. Ella misma, en sus redes sociales, admite que "siempre supe que 'la planta' sería la primera ruta de este grado que intentaría" y añade que "a veces, solo tienes que confiar en tí mismo, en el trabajo que has hecho, y centrarte en encontrar maneras de mejorar un poco en la ruta cada día..." para zanjar que, durante todo el proceso, "amé cada movimiento".