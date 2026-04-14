Tragedia en Montserrat: mueren dos escaladores tras caerles piedras en plena ruta

La caída de piedras en una zona de escalada de Montserrat deja dos fallecidos tras varios días en estado crítico

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Una escaladora de 30 años ha muerto este martes después de que el sábado resultara herida crítica al caerle piedras encima en el sector Columpi de Montserrat, en Barcelona, donde también quedó herido su acompañante, fallecido el domingo, según han confirmado fuentes del Departamento de Salut.

El aviso del incidente se produjo a las 16.30 horas y ambos quedaron inconscientes en una zona de escalada cercana al párking de Can Jorba, uno de los accesos más habituales para escaladores en la zona sur del macizo.

Fueron rescatados en estado crítico por helicópteros de los Bombers de la Generalitat, mientras que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) los evacuó a los hospitales de Bellvitge y Vall d'Hebron, respectivamente, donde finalmente han fallecido.

Zona de escalada y riesgos

El sector de Montserrat donde ocurrió el accidente es muy frecuentado por escaladores y montañeros, especialmente en fines de semana, y presenta zonas con riesgo de desprendimientos, sobre todo tras cambios de temperatura o lluvias recientes.

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Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, suelen estar relacionados con la caída natural de rocas, un riesgo inherente a la práctica de la escalada en montaña, incluso en sectores conocidos y equipados.

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Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de extremar las medidas de seguridad, como el uso de casco, la revisión de la vía y la atención a posibles señales de inestabilidad en la roca.