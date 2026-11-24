Redacción Euskadi 24 NOV 2026 - 04:30h.

El TSJPV avala la extinción de la relación contractual sin derecho a indemnización tras casi 20 años en la ONG

Justicia indemnizará con 68.000 euros a una funcionaria que enfermó por la abusiva carga de trabajo en el País Vasco

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BilbaoLlevaba casi dos décadas trabajando en la sede de una Organización No Gubernamental (ONG), en Vitoria, desempeñando funciones propias de alta dirección, en las que entre otras cosas, gestionaba los recursos con máxima autonomía, cuando realizó un viaje institucional a Perú. Durante aquellos días, gastó en teléfono móvil casi 22.000 euros. Una cifra que, más tarde, intentó ocultar a la entidad y que acabó con su despido disciplinario por pérdida de confianza.

Aquello dio origen a una batalla judicial, en la que por segunda vez un tribunal avala su despido sin derecho a indemnización. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado procedente el despido disciplinario de este secretario general y ha tenido en cuenta el retraso en comunicar el gasto y el intento de cargarlo a otra partida presupuestaria.

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Primero fue el Tribunal de Primera Instancia de Vitoria y ahora, ha sido el Superior de Justicia vasco el que avala el despido disciplinario ejecutado por una ONG a uno de sus responsables por pérdida de confianza. La razón es que durante un viaje de trabajo a Perú, a principios de 2025, este hombre que desempeñaba el cargo de secretario general y se encargaba de la gestión de la entidad social, se gastó en poco más de diez días, 21.825,41 euros por el uso del teléfono corporativo.

Funciones de alta dirección

Al parecer, esa desorbitada cifra de la factura de móvil se debió a que no activó la tarifa de viaje que la compañía ofrecía y que podía activarse la misma víspera de la fecha de partida a Lima. No lo hizo, pero es que después, al comprobar la abultada factura intentó hacer pasar el elevado gasto a partidas presupuestarias ajenas, según la sentencia.

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La entidad alegó que el uso del teléfono había causado un perjuicio económico y quebrado la confianza que había depositado en el directivo. Los jueces consideraron que el importe, la demora en dar cuenta del gasto y el intento de imputarlo a otra partida constituían en conjunto un incumplimiento grave del deber de diligencia y de la buena fe contractual.

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Tras tener conocimiento de lo que realmente había ocurrido, la ONG decidió despedir disciplinariamente a esta persona por pérdida de confianza, pero él recurrió a los tribunales para que declararan nulo o improcedente el despido. No lo logró con el juzgado de lo social ni tampoco ahora, con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ante el que recurrió la primera sentencia. El trabajador defendía que su relación laboral era ordinaria, por su parte el tribunal entiende que ejercía funciones de alta dirección y confirma la extinción definitiva de la relación laboral sin derecho a indemnización.