Alerta en Galicia tras dos lesiones medulares por zambullidas en menos de un mes

El primero de todos es “no tirarse de cabeza al agua”, sobre todo si es la primera vez en un sitio que no se conoce. “Si finalmente se hace”, añade el especialista, lo recomendable es “lanzarse primero de pie” para asegurarse de que hay al menos dos metros y medio de profundidad, que no hay rocas en el fondo y que no hay más bañistas contra los que poder golpearse.