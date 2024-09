El fuego en Ourense no se inició en tierras gallegas, sino al otro lado de la frontera, en el Parque Natural de Baixa Lima. Habría entrado en Galicia durante la tarde de este miércoles, aunque se originó sobre las 20:30h del martes en Portugal. Las llamas adquirieron una fuerte virulencia con motivo del viento.

Los vecinos desalojados por el fuego ya han podido volver a sus hogares esta mañana, alrededor de las 09:00h recibían la noticia. Algunos de ellos tuvieron que pasar la noche en un centro perteneciente al Ayuntamiento. Otros no tuvieron tanta suerte, es el caso de Kike. Este vecino no pudo ser desalojado porque el fuego cercó su casa y los servicios de emergencia no podían acceder.