¿Dónde está Adriana? Sigue en Fisterra la búsqueda de la menor de Ordes tras hallarse su mochila el fin de semana

Este lunes han vuelto a realizarse labores de búsqueda a lo largo de la costa de Fisterra para tratar de encontrar a Adriana C. C., la menor de 14 años de Ordes que desapareció el pasado martes 22 de octubre. Las autoridades han desplegado un dispositivo con patrullas de seguridad ciudadana a pie, ya que los buzos no pueden sumergirse debido a las condiciones del mar, que también complicaron las labores de rastreo este domingo.