La sanidad gallega, indemnizará con 180.000 euros a una familia a la que negaron una cesárea: el bebé murió por asfixia

Ángela, su madre, tenía 38 años en aquel momento y una hija de seis que había nacido por cesárea. La opción para su segundo parto era dar a luz por vía vaginal pero cuando se lo indujeron empezó a detectar que no avanzaba, que sentía mucho dolor, así que pidió ser intervenida: “Yo les pedí, les supliqué, les rogué toda la noche que me hicieran una cesárea, que me sacasen al niño, pero no me la hicieron”, explica en la prensa local.