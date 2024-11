Mónica, una víctima de la violencia machista que plasma su pesadilla en el libro 'Vivas para contarlo'

Primero fueron los celos, el aislamiento de su entorno y, al poco tiempo, llegó la agresión. “ Visualicé la siguiente paliza . Fue como visualizar esto es lo que me espera", relata esta superviviente de la violencia machista.

Al principio no denunció para evitar represalias, pero cambió de idea cuando empezó a hostigar a sus hijas. "Ahí es donde reacciono. Porque a mí me habrás hecho mil y una… Pero a mis hijas no las tocas. Y ahí le denuncié", revela Mónica.