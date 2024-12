El chico fue sometido a “continuas amenazas y a una persecución constante” pero no contó nada, explica Andrés: “Me enteré a toro pasado, no me informó hasta que la cosa pasó a mayores”. Tal era el temor del chaval, que se encerró durante tres meses en casa, hasta que el padre decidió intervenir y mediar, pero no funcionó: “Me dieron su palabra de que no le iban a hacer nada y salió de casa una vez, pero le vinieron por la espalda y no le dejaron ni girarse”.