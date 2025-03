Los pueblos del Ulla entonan el "no" a la fábrica de Altri antes de otra manifestación

Los pueblos de la cuenca del río Ulla han expresado este domingo su oposición a la macroplanta de celulosa y fibras textiles que la compañía portuguesa Altri pretende implantar en Palas de Rei (Lugo) en lo que ha sido el anticipo de la manifestación que está convocada el próximo sábado en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Con calaveras y el grito "No" han rechazado esa industria dos días después de que la Xunta publicara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la planta.

"Ni Altri, ni mina, Rueda contamina" o "Altri mata, la mina remata" han sido los dos principales cánticos de la concentración, en la que han incluido la oposición a una mina en el vecino núcleo de Touro (A Coruña) que también centrará la manifestación del próximo sábado "por tierra y por mar" en A Pobra do Caramiñal.

En Arzúa ha estado la líder del BNG, Ana Pontón , que ha garantizado que el pueblo gallego va a parar la "auténtica atrocidad" de la planta de celulosa y fibras textiles, porque "la gente de este país no va a callar".

En el manifiesto de la plataforma Ulloa Viva, leído al final de la concentración, el mensaje principal ha sido el de que "el proyecto tendrá licencia administrativa, pero no social".

El alcalde de Palas de Rei (Lugo), Pablo Taboada , ha defendido la planta de Altri y, en declaraciones a EFE, ha proclamado que lo que le "trasladan los vecinos del día a día, los propietarios de los terrenos" donde se plantea la fábrica, no es el sentir de las protestas, sino el de la "satisfacción".

El regidor del PP ha opinado que, una vez que el proyecto ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental, no es "correcto que se intente suspender el examen a quien lo ha aprobado".

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha pedido a la oposición, principalmente al BNG, que no se refiera a la controvertida macroplanta como una "bomba ambiental" sino que reconozca que "no quieren progreso".

La representante de la Xunta ha expresado su "respeto máximo" a las personas a las que no les gusta el proyecto, a las que han salido a la calle este domingo a protestar, pero también les ha solicitado "respeto a los informes técnicos" que han avalado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La DIA, ha dicho, "concluye que no hay efectos significativos" si se implanta esta empresa en Lugo, y ha recordado que está avalada por "32 informes y 42 técnicos". "No hay afección sobre la salud de las personas, no hay afección significativa sobre especies protegidas ni tampoco sobre el Camino de Santiago; es perfectamente compatible con la agricultura y la ganadería, incluida la ecológica", ha reflexionado.