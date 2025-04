El TSXG acoge este lunes la apelación de los condenados por el asesinato de Samuel Luiz

En sus recursos, o bien rechazan como el caso de Diego M.M. -- el que inició la agresión mortal al pensar que Samuel le estaba grabando cuando hacía una videollamada -- que hubiese intención de matar o su participación o en el grado en el que se le les ha atribuido a sus clientes. También apuntan algunos al hecho de que no se tuviesen en cuenta atenuantes alegadas como consumo de alcohol y drogas.

De los cinco jóvenes acusados, se consideró no culpable a la única chica, C.S.B., mientras que a su entonces pareja Diego M.M., al concurrir la circunstancia agravante de discriminación por motivos de orientación sexual, la magistrada presidenta le impuso 24 años de cárcel, pena muy cercana al máximo legal -- 25 años --, que no le aplicó porque el jurado no apreció la agravante de ensañamiento.