Está agotado, física y mentalmente, y ya no soporta más “ ser la escoba del edificio ”.

Por si no tuviese suficiente con las dificultades que se encuentra en la calle al moverse en silla de ruedas, lo peor llega cada día al llegar a su portal, donde se encuentra una barrera arquitectónica tras otra.

Hace más de un año pidió una reunión con el alcalde , que asegura que no sirvió de “absolutamente nada” : “Cuando llegué me pidió un plan, quería que le dijese yo lo que había que hacer. Y digo yo que tendrán que ser ellos los que manden a un experto a evaluar la casa y dar soluciones” explica, añadiendo que " fui perdido y salí más perdido ”.

Le dijo el regidor que no se preocupase, que mandaría a la concejala responsable de movilidad para buscar soluciones, pero un año después sigue esperando. Por ello, Mario ha tenido que buscar alternativas para conseguir llamar la atención y recabar apoyo.

El vídeo se hizo viral, puso su problema en boca de toda la ciudad, pero no le trajo soluciones.

“Cecilia me escribió para decirme que por qué no hacíamos un change.org contando mi problema, y aunque no le tenía yo mucha fe a la página, parece que está siendo un éxito” explica Mario.