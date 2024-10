El "pánico" para entrar a casa de Marcel, con movilidad reducida: "Subo la silla de ruedas a pulso"

Salir a la calle se ha convertido en un auténtico calvario para Marcel, un hombre de 38 años que no puede entrar en silla de ruedas a su edificio debido a un tramo de escaleras que le dificultan el acceso. "Tengo que cargar la silla que pesa 110 kilos para acceder. No paro de sufrir más daño y me genera pánico", admite el vecino del barrio del Carmel (Barcelona).