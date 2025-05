Patricia Martínez Pontevedra, 19 MAY 2025 - 04:00h.

24 personas que viven en situación de exclusión económica y social grave cuentan sin filtros sus problemas del día a día

La pobreza energética y sanitaria crece y alcanza ya a la mitad de la población española, según Oxfam Intermón

“Somos acubillo” es un videopodcast, pero es mucho más que eso. El proyecto, de la ONG Agareso, da voz a un grupo de 24 personas que viven en situación de exclusión económica y social grave. En él, hablan sin filtros de la desigualdad social, y de cómo ésta se materializa en problemas concretos para encontrar una vivienda o un puesto de trabajo o para solucionar trámites burocráticos, que acaban por cronificar sus casos. Todo ello además termina por golpear su salud mental. Con este proyecto audiovisual, donde han participado en todas las fases de producción, buscan que la sociedad les comprenda mejor y que empatice con ellos.

En el videopodcast, de 55 minutos y grabado en directo, se descubren los relatos en primera persona de Miguel, Yasseyda, Alfonso, Mahyreth, Belén, Rosa Esther, Rosbelys o Euro. Además, se acompañan de entrevistas en la calle y opiniones de expertos. Son un grupo heterogéneo de personas, de diferentes edades y nacionalidades, que emplean ejemplos concretos, de su día a día para explicar como la desigualdad social golpea de diferentes maneras en la vida de las personas, tanto gallegas como migrantes.

Miguel, un vigués que tocó fondo infinidad de veces por culpa de las drogas, cuenta como logró pedir ayuda: “acabé en prisión y fue muy gran ruina, toqué fondo tantas veces que pensaba, como siga tocando fondo, no me levanto más”. Ahora, con 61 años mira atrás lamentándose de no haber pedido ayuda antes.

Mahyreth cuenta como percibe la desigualdad de manera muy concreta en la búsqueda de una vivienda digna. “Viví momentos muy duros con mi hija, porque pasábamos más tiempo en la calle que en casa, porque en la casa (compartida) en la que vivíamos no encontrábamos la paz, por diferentes motivos”, recuerda.

A sus relatos se unen los de Belén detallando sus problemas para entrar en el mercado laboral sin experiencia previa, porque no se la dan, o las dificultades de encontrar un trabajo que sea acorde a los conocimientos que tienen, como en el caso de Yasseida.

A lo largo de los últimos ocho meses, la ONG Agareso, centrada en la comunicación para promover el cambio social, ofreció a este grupo de personas formación y herramientas para comunicar directamente a la sociedad y de forma profesional lo que ellos quisieran. Lo bautizaron como «Somos Acubillo», un término gallego que significa “refugio, abrigo, donde alguien se siente protegido”. El proyecto está promovido por Agareso y Provivienda, con la colaboración de la Fundación La Caixa. Con este videopodcast, que estará disponible en sus redes sociales, culmina un proceso formativo en comunicación participativa y periodismo ciudadano en el que todos han estado trabajando desde octubre.

Un problema que afecta al 25% de la población gallega

El 25,5% de la población gallega se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, según el último informe anual emitido por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en España. Esta situación, que afecta a 690.000 personas se ceba, especialmente, con las mujeres y con los menores, escalando hasta el 52,7% en el caso de los hogares monoparentales. Casi 230.000 personas (un 8,2% de la población total) sufren privación material y social severa en Galicia. El acceso a la vivenda es un factor estructural que genera y que acelera esta carencia material severa, al hacer prácticamente imposible salir de la rueda de la vulnerabilidad. Y esa inestabilidad residencial impacta directamente en el bienestar físico y emocional de las personas que viven en hogares vulnerables, como recuerdan desde Agareso, y dificulta el acceso a la educación e al mercado laboral y supone además un gasto enorme para las capas más vulnerables de la sociedad.