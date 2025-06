Redacción Galicia 15 JUN 2025 - 18:02h.

Madre e hijo van a recorrer 100 kilómetros en cinco etapas, desde Vigo hasta Santiago de Compostela

La progresión silenciosa de la esclerosis múltiple: "Ahora sabemos que el paciente empeora aunque no tenga brotes"

Compartir







El atleta Eric Domingo Roldán lleva años corriendo maratones y empujando la silla de ruedas de su madre, que padece esclerosis múltiple. Después de 50 carreras y con diez maratones en ocho países diferentes van a cumplir un sueño: hacer el camino de Santiago.

“Son ya nueve años juntos corriendo. Empezamos con carreras de 10 kilómetros y alguna media maratón. 50 carreras después ya contamos con diez maratones en ocho países diferentes y después de tantos retos vamos a cumplir el sueño, que es el camino de Santiago”, expresa Eric Domingo en una publicación de Instagram.

100 kilómetros en cinco etapas

Madre e hijo han empezado este domingo 15 de junio a hacer realidad un sueño de ambos, recorrer el Camino de Santiago, un reto que finalizarán cinco días después.

“El Camino de Santiago es un sueño que tuve hace muchísimos años y ahora lo quiero cumplir. Cuando me diagnosticaron la enfermedad que pensé que ya no iba a caminar. Pensé: antes de eso, quiero hacer el Camino, luego por circunstancias, no se pudo hacer hasta ahora", cuenta Silvia Roldán en la misma publicación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Van a recorrer 100 kilómetros en cinco etapas, desde Vigo hasta Santiago de Compostela. “El Camino de Santiago que haremos está dividido en cinco etapas de entre 20 y 21 kilómetros, que equivalen a media maratón. Es el camino portugués”, explica el atleta.

Es su forma de visibilizar esta enfermedad degenerativa que afecta a más de 55.000 españoles, y de recaudar fondos para combatirla. Para ello, cuentan con el apoyo de Hyundai Motor España, una ayuda “fabulosa porque nos echa un cable donde no podemos llegar nosotros mismos”, asegura Eric Roldán.