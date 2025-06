Yolanda Menadas 17 JUN 2025 - 04:00h.

Los perros han de ir atados en todo momento, excepto en zonas habilitadas

La campaña recuerda que las defecaciones se han de depositar en los contenedores del orgánico

A CoruñaEl Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha una nueva campaña para recordar a los dueños de mascotas que no recoger los excrementos o no limpiar los orines de los perros puede salir muy caro. Aunque la ordenanza municipal de bienestar animal ya contempla estas sanciones, el consistorio busca ahora reforzar su cumplimiento con más vigilancia y concienciación bajo el lema «Pode saír caro».

Las multas por infracciones leves, como no recoger las heces o llevar al perro suelto, van desde los 100 a los 500 euros. En casos de reincidencia o riesgo para la salud pública, pueden considerarse faltas graves o muy graves, con sanciones que ascienden hasta los 30.000 euros.

"En la ciudad tenemos 32.000 perros y no todos sus propietarios cumplen con las obligaciones recogidas en la ordenanza respecto a las deposiciones de los animales", explica la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira. "Una minoría no las recoge ni las deposita en los contenedores de orgánico, que es la forma correcta de hacerlo, y un número aún mayor no utiliza la botella de agua que hay que llevar para diluir las micciones", añadió Neira.

Desde este lunes, el Ayuntamiento va a repartir 10.000 dispensadores de bolsas y 5.000 botellas junto con folletos informativos.

Normas en parques y zonas públicas

Algunas de las zonas especialmente sensibles son los parques infantiles y los jardines frecuentados por niños. Así, la ordenanza prohíbe que los perros hagan sus defecaciones en cualquier zona infantil.

La normativa también recuerda que los perros deben ir atados con correa en todo momento, salvo en zonas específicamente habilitadas y en las áreas caninas. En estos espacios, los animales pueden ir sueltos, pero bajo supervisión directa del propietario, a excepción de los canes catalogados como potencialmente peligrosos, que deben ir siempre atados.

Acceso a las playas: sólo en temporada baja

La campaña también incluye un recordatorio sobre el acceso de los perros a las playas urbanas. Está prohibido durante la temporada de baño, que en A Coruña va del 1 de junio al 30 de septiembre. Fuera de ese periodo, los animales pueden acceder, pero siempre bajo control y con responsabilidad por parte del dueño. No respetar estas restricciones puede suponer sanciones económicas de hasta 750 euros.

La ordenanza sí permite la presencia de perros de salvamento o auxilio, y también los de asistencia. Además, hay otra excepción, ya que en la cala de Bens sí se permite la presencia de canes todo el año.

Objetivo: limpieza y convivencia

Con esta campaña, el Ayuntamiento busca reforzar el respeto a las normas de convivencia y mantener limpios los espacios públicos. Recuerda que la mayoría de los propietarios cumple, pero aún hay quienes no lo hacen y generan molestias al resto de ciudadanos.

"No cumplir la ordenanza supone un esfuerzo de limpieza por parte del Ayuntamiento, que calculamos en 360.000 euros al año; es perjudicial medioambientalmente porque los excrementos de los perros suponen un riesgo para la salubridad y provocan conflictos de convivencia ciudadana. Por todas esas razones, debe salir caro a los infractores", señala Neira.

El mensaje es claro: tener mascota es una responsabilidad. No cumplir con las normas puede suponer un problema de higiene... y también uno para el bolsillo.

