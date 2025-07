Redacción Galicia 16 JUL 2025 - 03:00h.

Gracias a las labores de la Policía Local, la Guardia Civil y un vecino la yegua se encuentra en perfectas condiciones

El animal fue rescatado tras lanzarse al agua y está ahora en un refugio a la espera de que aparezca su propietario

Compartir







Nigrán, PontevedraVarios paseantes de Playa América, en Nigrán, Pontevedra, avisaron a la Policía Local y la Guardia Civil tras avistar a una yegua de pelaje castaño moviéndose entre las dunas, sin ningún dueño a la vista el pasado domingo. El animal sorprendió a todos al lanzarse al agua y nadar río adentro.

Un vecino que observaba la escena, así lo describía: "Estuvo como 45 minutos recorriendo la ría. Desde el faro, llegó casi hasta Santa Marta y acabó guiándola una barca hasta la costa".

PUEDE INTERESARTE La AEMPS ordena la retirada de un medicamento para perros y gatos por un defecto de calidad

La patrullera Illas Cíes de Guardacostas de Galicia escoltó a la yegua desde el mar y la condujo hasta un lugar rocoso en Monte Lourido. Cuando finalmente pudieron rescatarla, el animal mostraba claros signos de fatiga tras su larga travesía acuática.

PUEDE INTERESARTE Encuentran muerta a una de las tortugas más grandes del mundo en El Saler

Aunque la yegua llevaba un collar, no se encontró microchip. Ahora está bajo el cuidado del refugio La Isla de Tali, a la espera de que aparezca su propietario o se le encuentre un hogar permanente. Natalia Rodríguez, del refugio, señaló: "No está domesticado, no tiene herraduras, no está acostumbrado a los humanos y por eso en el momento en el que intentaron cogerla escapó".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hecho de que una yegua nade en mar abierto encarna varios riesgos

Las yeguas no están preparadas para nadar grandes distancias. El esfuerzo prolongado puede ocasionarle fatiga extrema y riesgo de ceder en el agua, especialmente bajo corrientes fuertes. Entrar en ella desconociendo el entorno genera un elevado nivel de estrés. Las fuerzas de rescate, además pueden aumentar su agitación; como recomienda el protocolo para animales varados, es vital mantener al animal en calma, hidratarlo y no acercarse sin distancia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Tras una experiencia así, el animal puede quedar angustiado y desorientado, lo que dificultará su recuperación. Puede temer al agua y mostrarse agresivo o temeroso con los humanos, especialmente si no está domesticado.

Recomendaciones para rescates de animales acuáticos

En situaciones como estas, los expertos recomiendan:

No acercarse al animal: mantener distancia para evitar estrés y agresividad.

Contactar con los servicios de emergencia (112) que derivarán a equipos especializados.

Antes de que lleguen los expertos, si es seguro, colocar toallas húmedas para mantener la humidificación y cubrirlo para evitar la exposición excesiva al sol o frío.

Evitar devoluciones al agua precipi­tadas: un animal exhausto puede no ser capaz de reincorporarse y podría lamentablemente ahogarse.

Gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencias y el apoyo de la patrullera Illas Cíes, la yegua fue hallada con vida y sin lesiones graves, pero visiblemente agotada. Su rumbo tras el rescate queda en manos del refugio La Isla de Tali, que se encargará de su rehabilitación y determinará si volverá con su dueño o se buscará un nuevo hogar responsable.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.