Yolanda Menadas 23 JUL 2025 - 04:00h.

Con otros perros no siempre es amable, pero se come a besos a los niños

Perros para combatir la soledad en personas mayores: "Si necesitas cariño, mejor que ellos no te lo da nadie"

Compartir







PontevedraTaret tiene un año y por sus venas corre la inteligencia y lealtad de la raza Collie y la amabilidad de los Golden. Está castrado y vive con su dueño en un piso de Cangas, literalmente, porque Taret vive encerrado.

“El dueño está enfermo y el perro le queda grande, ahora mismo necesita mucha actividad física y él no puede encargarse”, explica Sandra, una vecina que se ha propuesto encontrar una familia para Taret.

PUEDE INTERESARTE Trufi, el zorro que visita todos los días un alojamiento turístico de cabañas en A Pobra do Caramiñal

El perro no sale de una habitación

Sandra es voluntaria de la protectora del Morrazo y cuando conoció la historia del perro, se puso manos a la obra: “Un chico me dijo que este perro estaba en una habitación. Me preocupé por la situación y fui hasta su casa. Me acompañó un educador de perros y cuando llegamos comprobamos que el perro vivía en una habitación, donde también hacía sus necesidades.”

Al preguntar por la situación de ambos, dueño y perro, descubrió que Taret no había sido educado para socializar con otros perros y, por eso, les ataca. Por su parte, el dueño no podía con el perro porque físicamente reclamaba mucho de él. Salir a la calle era un suplicio. “Nos ofrecimos a ayudarle y nos dijo que sí”, cuenta Sandra.

PUEDE INTERESARTE La tortuga Donatello vuelve a casa en Punta Umbría un año después de ser rescatada por pescadores

Taret es muy cariñoso con las personas

“La persona que quiera adoptarlo ha de saber que con otros perros no siempre es amable, se pone un poco agresivo y hay que educarlo. Y la gente que tiene vocación y es voluntaria como yo en alguna protectora, ya suele tener perro, así que no es muy viable”, explica mientras se escucha algún ladrido puntual de su propio animal a través del teléfono.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, es un perro muy cariñoso con las personas, “es un cachorrón que se come a besos a los niños”, cuenta contenta.

Las personas interesadas en adoptar al animal o en recibir más información pueden llamar a los números de teléfono: 687 55 63 32 y 622 70 42 51. Como Sandra dice: “Taret necesita una buena vida”.