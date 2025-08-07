Se tuvieron que cortar dos carriles de la autovía más importante de Galicia

Lucha incansable contra los incendios en Galicia: desactivan el nivel 2 en Salceda de Caselas y As Neves, en Pontevedra

Compartir







PontevedraEl incendio en el municipio pontevedrés de As Neves, que ha quemado unas 50 hectáreas, originado en la tarde del miércoles, ya ha sido estabilizado. Los vecinos creen que ha sido provocado.

A última hora de la tarde el fuego el fuego cercaba las viviendas en la aldea y devoraba el bosque, causó desalojos y obligó a vecinos a confinarse mientras los bomberos trabajaban en la extinción de las llamas en el monte.

El viento hizo que el fuego cruzase la autovía

El alcalde As Neves, José Manuel Alfonso, asegura que “cambió el viento y cruzó la autovía”.

Se tuvieron que cortar dos carriles de la autovía más importante de Galicia, la que conecta las zonas de mayor turismo. Y las llamas no se quedaban allí, subían ladera arriba.

Se sospecha que el incendio ha sido intencionado porque “lo han hecho antes de la romería”, afirma los vecinos.