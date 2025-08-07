“Yo no sé cómo es el infierno, pero ayer era terrible", señala un vecino pontevedrés ante la situación provocada por el fuego

El incendio de Ponteceso, Galicia, sigue activo, pero sin riesgo: los vecinos desalojados regresan a sus casas tras vivir un "infierno"

Los bomberos continúan trabajando sin descanso en Galicia ante los incendios que siguen extendiéndose por la comunidad autónoma en plena ola de calor. Ahora la mayor preocupación se centra en Salceda de Caselas y As Neves, Pontevedra, con fuegos que han obligado a decretar la situación 2 de emergencia (riesgo alto) en ambos casos por la proximidad de las llamas a las viviendas.

Tras dejar Ponteceso, A Coruña, donde los incendios que han arrasado al municipio han quedado estabilizados, la UME entra de lleno en otros dos para apoyar a los efectivos que ya luchan en la zona contra el avance de las llamas. Ya son más de 1.000 hectáreas arrasadas en Galicia y esa cicatriz no para de crecer.

El incendio en Salceda de Caselas, en nivel 2 de emergencia

La imagen de los vecinos se repite: fuegos en la montaña que no paran de crecer, devorando todo a su paso y acercándose a núcleos poblaciones. En el caso de Salceda de Caselas, las llamas se desataron a las 16:17 horas y, según la última estimación, ya afecta a unas 80 hectáreas.

Durante la noche, su situación se elevaba ya al nivel 2 de emergencia por su proximidad a las casas.

El incendio de As Neves, también en nivel 2 por la proximidad del fuego a las viviendas

Por su parte, el incendio de As Neves, también en Pontevedra, se declaró igualmente a primera hora de la tarde, alcanzando ya a unas 50 hectáreas. El fuego, además, ha afectado a la circulación en la autovía A-52.

Concretamente, en el kilómetro 286 tuvo que cortarse los carriles exteriores en ambos sentidos y solo se circula por los más próximos a la mediana.

El foco de este incendio está en la parroquia de San Pedro de Batalláns, donde se ha decretado el nivel 2 como medida preventiva debido a su proximidad a las viviendas, y más concretamente al núcleo de A Abelleira.

Para su extinción se movilizaron ayer 1 técnico, 7 agentes, 8 brigadas, 8 motobombas, 2 palas, 6 helicópteros y 3 aviones, además de que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha dicho que el objetivo es “proteger a las personas y a los núcleos de población que puedan estar en peligro”.

Un detenido, mechero en mano, justo antes de provocar otro nuevo foco

La situación recuerda a lo vivido hace poco en Ponteceso: “Por dos minutos no se quema la casa y todo esto”. “Yo no sé cómo es el infierno, pero ayer era terrible. Terrible”, señalan los vecinos afectados.

Por ahora, las investigaciones dejan un detenido, pillado in fraganti, mechero en mano, justo antes de provocar otro nuevo foco.

Otros incendios en Galicia

Respecto a los otros incendios que afectan a Galicia, los de Camariñas -Xaviña- y Ponteceso -Corme Aldea- siguen activos, pero se ha desactivado la situación 2. En ambos casos intervino la UME.

Continúan activos también los fuegos de A Fonsagrada, tanto en Monteseiro como en Cereixido, que afectan en total a unas 140 hectáreas.

Medio Rural ha indicado que ya están controlados los incendios de Brantuas y A Graña, en Ponteceso; en Mondariz, parroquia de Riofrío; y en el ayuntamiento ourensano de Vilardevós, parroquia de Terroso.