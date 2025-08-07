El objetivo es ahora refrescar la zona y asegurar que no hay ningún punto de llama activa, sobre todo en los puntos más cercanos a la población

Los desalojados por el incendio de Tarifa ya pueden regresar tras darse el fuego por controlado

TarifaEl incendio de Tarifa sigue estabilizado tras provocar el ayer el desalojo de más de 1.500 personas en el paraje de La Peña, una zona con numerosos alojamientos e instalaciones turísticas. La evolución favorable de la situación ha permitido que los evacuados, no obstante, ya hayan podido regresar donde se encontraban, pero los efectivos desplegados en la zona para luchar contra el fuego siguen trabajando y ahora están muy pendientes del viento, que marcará las próximas horas, como informa en el vídeo Tatiana Ojeda.

Todo comenzó en una autocaravana en un camping. “Empezó a salir fuego por la parte de atrás”, contaba un testigo, explicando cómo se originaron unas llamas que fueron impulsadas a gran velocidad por el viento de levante, que facilitó su rápida propagación.

Investigan cómo se originó el incendio en la autocaravana

La situación obligó a la realización de desalojos “en tiempo récord”, evacuando más de 5.000 vehículos, campings, hoteles, urbanizaciones y chiringuitos.

Ahora, ya estabilizado, medios aéreos y terrestres siguen trabajando dentro del perímetro, mientras continúan también las investigaciones para determinar cómo se originó exactamente el incendio y cómo se desencadenaron las llamas en la autocaravana.

El incendio de Tarifa está estabilizado y el objetivo es asegurar que no hay ningún punto de llama activa

El objetivo del dispositivo desplegado en el terreno es ahora refrescar la zona y asegurar que no hay ningún punto de llama activa, sobre todo en los puntos más cercanos a la población.

Para ello, la vigilancia será constante, como ha recalcado el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz: “Vamos a contar con un importante dispositivo, sobre todo en la zona sur, donde están los hoteles, donde están los campings”, ha aseverado.

Todo ello porque el cambio en la dirección del viento a poniente podría dar lugar a la reactivación de algún pequeño foco.