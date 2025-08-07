Agencia EFE 07 AGO 2025 - 13:18h.

El presunto autor habría provocado incendios en distintas localidades de la Comunidad de Madrid durante el pasado mes de julio

El detenido ya había cometido hechos similares en 2024 en la misma zona

MadridLa Guardia Civil ha detenido a un hombre reincidente por provocar los incendios forestales en diferentes localidades madrileñas el pasado mes de julio.

En un comunicado, la Comandancia de la Guardia Civil ha informado este jueves de la detención de un hombre de 33 años que habría provocado los fuegos en las localidades de Fresnedillas de la Oliva, El Escorial y Valdemorillo, sucesos que obligaron a declarar el nivel I de alerta.

Los incendios afectaron a más de 27 hectáreas y provocaron el corte de carreteras y el desprendimiento de tendido eléctrico.

Tras investigar varios indicios, los agentes concluyeron que el autor era un hombre de 33 años que ya había cometido hechos similares en 2024 en la misma zona.

Más detenidos

Además, la Guardia Civil ha detenido a otros tres hombres por provocar incendios no forestales en localidades de la Comunidad de Madrid.

Por un lado, uno de ellos acusado de un delito de incendio agrícola no forestal y tres delitos de daños por provocar el foco del pasado 21 de julio del jardín botánico en San Martín de Valdeiglesias que afectó a una hectárea y media.

Los otros dos detenidos están siendo investigados por su presunta implicación en 14 incendios no forestales en Ciempozuelos.