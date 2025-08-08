La titular del Tribunal de Instancia de O Porriño número 1 ha finalizado la instrucción del crimen y la acusación por el asesinato

Hay un único acusado y permanece en prisión desde 2024 tras ser detenido en Reino Unido

Salceda de CaselasLa titular del Tribunal de Instancia de O Porriño número 1 ha finalizado la instrucción del crimen y la acusación por el asesinato de un joven en Salceda de Caselas, en Pontevedra, en 2019, por el que otro hombre, señalado como único acusado de su muerte, fue detenido en 2024 en Reino Unido. A este último, que está en prisión provisional en España, se le atribuye un delito de asesinato, en lugar del de homicidio por el que fue enviado a la cárcel hace más de año y medio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el caso será juzgado con jurado popular en la Audiencia Provincial de Pontevedra y en el auto de apertura de juicio oral la jueza acuerda mantener al acusado en situación de prisión provisional.

Además, se le requiere para que preste una fianza de 376.000 euros para afrontar la posible responsabilidad civil que se le pudiese imponer tras el juicio.

El presunto asesino del joven de Salceda de Caselas, un treintañero con antecedentes por tráfico de drogas y crimen organizado

El presunto asesino es un treintañero de nacionalidad albanesa y con antecedentes por tráfico de drogas y crimen organizado cuya detención fue posible tras una laboriosa investigación de las autoridades.

Concretamente, fue detenido en el condado británico de Cheshire el 6 de enero de 2024 y extraditado después a España, donde pasó a disposición judicial a finales de ese mes en los Juzgados de O Porriño.

Allí le recibieron al grito de "asesino" familiares y amigos de la víctima, Soufin Mhara, que fue apuñalado a las puertas de un local de copas de Salceda de Caselas en 2019.

Siham, hermana de Soufin, pedía entonces que se investigara más por los "rumores" de que, aparte del autor material, había uno intelectual, sospechas que se basaban en el "ensañamiento con el que actuó el detenido".

Los investigadores disponían de una fotografía del homicida, que huyó del lugar a la carrera tras cometer el crimen, pero solo mostraba un perfil parcial de un hombre.

Reflejando la complicación de la investigación, además, los especialistas del laboratorio de criminalística de la comandancia de Pontevedra obtuvieron un perfil genético 'dubitado', que, al contrastar con las bases de datos policiales, arrojó numerosos candidatos.

De este modo, y en estas circunstancias, no fue hasta principios de 2022 cuando lograron reducir este abanico hasta un único sospechoso. Así, tras dictar una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión contra el presunto culpable, que ya contaba con otra dictada por un juzgado de Cambados por su implicación en narcotráfico, toda la labor policial se centró en localizarle.

Diversas informaciones apuntaban que habría abandonado el territorio nacional tras cometer el crimen y los investigadores lograron seguir su pista por diferentes países, entre ellos Portugal, Francia, Italia, Albania, Grecia y, finalmente, Reino Unido.

Con los datos aportados a la policía inglesa a través de la Interpol, las autoridades dieron con él y se activó el procedimiento de extradición.