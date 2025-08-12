Al menos cuatros bomberos han resultados heridos en los incendios de Ourense: tres de ellos en el que se ha registrado en Oimbra

Última hora de los incendios en España, en directo | Cuatro bomberos heridos en Ourense, focos por un rayo en La Rioja y cierto alivio en Madrid

Cuatro bomberos han resultado heridos este martes en los incendios que afectan a la provincia de Ourense, tres de ellos en el que se ha registrado en Oimbra. Allí, dos presentan pronóstico reservado tras sufrir quemaduras durante las labores de extinción.

Los trabajadores, que forman parte de la brigada municipal, fueron trasladados al hospital para ser atendidos, ha confirmado la regidora de la localidad, Ana Villarino. Por su parte, fuentes del Gobierno provincial han trasladado que un tercer bombero sufrió un mareo en Oímbra, mientras en el de Santiso, en Maceda, otro se llevó un golpe.

El fuego, que se encuentra activo en la parroquia da Granxa, ha arrasado hasta el momento 80 hectáreas, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural. Este incendio es uno de los que sufre la provincia de Ourense y que han llevado al Gobierno gallego a decretar la situación dos a nivel provincial.

La situación actual de los incendios que arrasan España

El fuego se extiende por muchos puntos de España este martes con más de una docena de incendios forestales, la mayoría de ellos concentrados en Castilla y León --donde hay más de 2.500 desalojados-- y Ourense (Galicia). La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción a lo largo del día.

La jornada ha comenzado con la declaración de la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 de Protección Civil y la reunión urgente del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para incendios forestales, donde se ha coordinado una respuesta "eficiente" en la asignación de los recursos de la Administración General del Estado con los que se está apoyando a las comunidades autónomas afectadas por el fuego.