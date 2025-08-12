El incendio de Tres Cantos, en Madrid, ha afectado a unas 1.500 hectáreas

¿Cuáles son los niveles de incendio y qué significan cada uno?

Compartir







El incendio originado la tarde de este lunes en Tres Cantos recorrió unos seis kilómetros en apenas 40 minutos, una rápida progresión que estuvo motiva por una tormenta seca con vientos de más de 70 kilómetros por hora.

Estas circunstancias dificultaron evitar que las llamas llegaran a zonas pobladas, de modo que se procedió al desalojo de unas 180 personas de varias urbanizaciones. "Es un incendio con una carga de fuego importante, porque la vegetación estaba muy seca, muy alta, era pasto, y un viento muy fuerte que hizo que el incendio corriera muy rápido hacia una zona poblada", ha apuntado Ayuso.

El incendio ha afectado a unas 1.500 hectáreas

El incendio, que ha afectado a una zona aproximada de 1.500 hectáreas, ha sido perimetrado y está en fase de control. Las autoridades han advertido que las previsiones meteorológicas de cara a las próximas horas podrían dificultar las labores de extinción.

La imagen de Tres Cantos tras pasar lo peor del incendio es una gran mancha negra. El fuego ha alcanzado la lujosa urbanización de Soto de Viñuelas, y muchos de sus habitantes tuvieron que huir para pasar la noche en un polideportivo. Este martes, al regresar a sus hogares, algunos se han encontrado con sus casas completamente calcinadas, vehículos de alta gama echados a perder y sobre todo con mucha desazón.