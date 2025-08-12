Yolanda Menadas 12 AGO 2025 - 11:31h.

Uno de ellos duplicaba la tasa máxima permitida para conductores profesionales y el otro, la triplicaba

Santiago de CompostelaLa Guardia Civil ha denunciado a dos taxistas en servicio de la comarca de Santiago de Compostela por conducir bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos duplicaba la tasa máxima permitida para conductores profesionales y el otro, la triplicaba.

Las denuncias se interpusieron durante los controles de tráfico realizados durante el pasado fin de semana en el marco de controles preventivos en las carreteras de la provincia. Ambos conductores se encontraban en servicios y transportaban pasajeros. En el caso de los dos taxistas denunciados, las tasas de alcohol detectadas duplicaban y triplicaban el límite legal para conductores profesionales, establecido en 0,15 mg/litro.

Unos ciudadanos dieron la voz de alarma

En uno de los casos, la actuación de la Guardia Civil contó con la colaboración ciudadana ya que dieron aviso alertando sobre la posible conducción bajo los efectos del alcohol por parte del taxista. Después, los agentes interceptaron el vehículo.

Debido a la infracción, los vehículos fueron inmovilizados, y los pasajeros que transportaban tuvieron que ser reubicados en otros taxis para poder continuar su trayecto.

Las denuncias cursadas por esta infracción, considerada muy grave según la Ley de Seguridad Vial, conllevan una sanción de 1.000 euros de multa y la pérdida de 6 puntos en el carné de conducir para cada uno de los profesionales.