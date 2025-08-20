Patricia Martínez 20 AGO 2025 - 07:00h.

Los agentes circulaban en coche por el centro de Vigo cuando se dieron cuenta de que alguien pedía auxilio

La mujer, a punto de entrar en parada cardiorespiratoria, logró recuperarse gracias a la rápida actuación de los policías

VigoUna patrulla de agentes de la Policía Nacional de Vigo consiguió salvar la vida de una mujer, que sufrió un desvanecimiento cuando caminaba por una de las calles del centro de la ciudad. La mujer, que estuvo a punto de entrar en parada cardiorrespiratoria, logró recuperarse gracias a la rápida actuación de los agentes.

Los hechos sucedieron el pasado día 11, cuando los agentes circulaban por la calle Venezuela en el centro de Vigo, y se percataron de que alguien pedía ayuda desde la acera. Tras estacionar el vehículo policial se acercaron rápidamente hasta el lugar donde se encontraba la mujer, que estaba tendida en el suelo. A su lado, se encontraba la persona que pidió auxilio, un hombre que ya había puesto a la víctima en posición de seguridad.

Ante la gravedad de la situación, los agentes comprobaron las constantes vitales y comenzaron los primeros auxilios. Segundos después se personó una patrulla de la Policía Local de Vigo y aprovechando que una ambulancia pasaba por la zona, salieron rápidamente a su encuentro para alertarlos de la emergencia. Los sanitarios se hicieron cargo de la situación y trasladaron a la mujer hasta el hospital.

Fueron unos minutos clave para evitar que entrara en parada cardiorrespiratoria

El personal médico que la atendió posteriormente informó a la mujer sobre la importancia de la actuación de los policías, ya que según los facultativos esos minutos fueron clave para que no entrara en parada cardiorrespiratoria.

Y por ello, y tras recibir el alta hospitalaria, la mujer quiso agradecer personalmente a los agentes su rápida actuación y conocer a quienes le habían salvado la vida: “En esta nueva etapa quería daros las gracias personalmente, sois mis ángeles de la guarda. Muchísimas gracias, me habéis salvado la vida”, les dijo emocionada en su encuentro. La víctima aseguró que a pesar de la situación y que se encontraba semiconsciente, recordaba perfectamente como uno de los agentes le daba la mano y le aseguraba “que no estaba sola”.