Los 40 vecinos se unieron para desbrozar todos juntos el pueblo cuando estaban cercados por las llamas

Última hora de los incendios en España | La mayoría de los 33.000 evacuados ya han dormido en sus casas

En Galicia han ardido casi 90.000 hectáreas, una cuarta parte de lo quemado en España. En medio de tantas llamas, los vecinos de Roblido, en Ourense, han arriesgado sus vidas para salvar su pueblo.

Los vecinos de Roblido, unas 40 personas, se unieron para desbrozar los alrededores de su pueblo ante la inmediatez de las llamas.

El fuego “nos fue persiguiendo y nos rodeó casi 360 grados”, cuenta un vecino. En esas circunstancias y solos, sin ayuda de profesionales, se enfrentaron a las llamas. Solo tenían cubos, mangueras y agua.

El secreto, dice una joven vecina, es que “desbrozamos juntos, casa por casa. No fuimos a salvar cada uno su casa, sino todos juntos”.

“Sientes miedo pero sacas fuerzas de donde no hay porque hay que sacarla”, comenta otra vecina.

Ellos hablan de milagro pero lo cierto es que plantaron cara al fuego arriesgando su vida.

Otros pueblos gallegos que no han tenido tanta suerte

En San Vicente no tuvieron tanta suerte. Un helicóptero de la Guardia Civil ha grabado como el fuego de Larouco calcinó una hilera de casas, que ahora son cenizas. Sus vecinos lloran porque lo han perdido todo.

En A Caridade han vuelto y se han encontrado con la devastación. Muchos quieren pensar que solo están viviendo un mal sueño.

En Galicia hay cinco focos activos y ya se han quemado más de 90.000 hectáreas. Aunque la situación ha mejorado respecto a días atrás, este jueves por la tarde se iniciaron dos nuevos focos.