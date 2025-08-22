Última hora de los incendios en España | La mayoría de los 33.000 evacuados ya han dormido en sus casas
La bajada de las temperaturas y las lluvias hacen que los incendios activos bajen de la veintena
En Galicia se ha quemado la cuarta parte de todo lo que ha ardido en España
La bajada de las temperaturas y las lluvias hacen que los incendios activos bajen de la veintena por primera vez en muchos días. Los bomberos, en cambio, no bajan la guardia. Queda aún mucho por hacer.
La mayoría de los 33.000 evacuados ya han dormido de nuevo en sus casas. Mientras seguimos muy pendientes de Castilla y León, Extremadura, Asturias y especialmente de Galicia.
Precisamente allí se ha quemado ya la cuarta parte del total que ha ardido en nuestro país este mes de agosto, según datos de Copernicus.
El fuego de Extremadura ha quedado perimetrado. Es el más grande nunca registrado en la región.
En Castilla y León, el incendio de Igüeña es uno de los que más preocupa. El de Porto mejora su evolución.
En Asturias, este viernes esperan la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Momentos clave
Estabilizado el incendio que afecta a un paraje de Monda (Málaga)
El Infoca ha logrado estabilizar el incendio forestal que se declaró anoche en el término municipal de Monda.
El incendio, en el que han estado trabajando durante toda la noche, se localiza en el paraje de Sierra Canucha, en el término municipal de Monda, entre este municipio y Ojén y cerca del Parque Nacional Sierra de las Nieves, un espacio único de la provincia de Málaga de gran valor paisajístico y riqueza botánica, aunque también es una zona escarpada y de difícil acceso para los bomberos.
Madrid aborda el conflicto laboral de las Brigadas Forestales
La Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa mantendrán este viernes una reunión para abordar las condiciones laborales de los efectivos de las Brigadas Forestales (BBFF) a cargo de la empresa estatal que trabajan en la región y a la que ambas partes acuden con posturas enrocadas.
La reunión tendrá lugar en la sede del Consejería, en la calle Alcalá, en el marco de la huelga que las Brigadas Forestales iniciaron el pasado 15 de julio para reclamar mejoras laborales --con servicios mínimos del 80%-- y que han suspendido hasta el próximo 25 de agosto ante la "situación devastadora" que se está viviendo en el país por los incendios.
Se trata de unos 500 bomberos forestales --unos 350 en temporada baja-- que desempeñan su labor en la Comunidad de Madrid pero son contratados por la empresa pública Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.
El Parlamento andaluz debate si convoca un Pleno sobre los incendios de Tarifa
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz se reunirá este viernes, 22 de agosto, para abordar, entre otros asuntos, solicitudes de comparecencia de consejeros del Gobierno de la Junta registradas por el Grupo Socialista en relación a los recientes incendios forestales que durante este mes han afectado al término de Tarifa (Cádiz), y al fuego que afectó el pasado día 8 a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Los vecinos de Roblido salvan su pueblo: "El fuego nos fue persiguiendo y nos rodeó”
En Galicia han ardido casi 90.000 hectáreas, una cuarta parte de lo quemado en España. En medio de tantas llamas, los vecinos de Roblido, en Ourense, han arriesgado sus vidas para salvar su pueblo.Ir a la noticia
Desalojan al equipo de ‘Informativos Telecinco’ en pleno incendio en Igüeña
Un equipo deInformativos Telecinco ha tenido que ser desalojado tras realizar una conexión en directo desde la localidad leonesa de Igüeña, donde los vecinos se han negado a abandonar el pueblo pese a la orden de evacuación.Ir a la noticia
Extiguido el incendio de s'Albufera, Mallorca
Los Bomberos de Mallorca han confirmado la extinción del incendio declarado este jueves por la noche en el parque natural de s'Albufera (Alcúdia), situado al norte de la isla, en el que han contabilizado hasta seis focos, dos forestales y cuatro agrícolas.
La Policía ha abierto una investigación para esclarecer unos hechos que se han considerado como intencionados, después de que los bomberos hayan informado de diferentes subfocos.
Pedro Sánchez, en Asturias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, según han informado fuentes gubernamentales.
Será la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Pedro Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.
Los incendios activos bajan a 18
Por primera vez en agosto, los incendios activos en España han bajado a 18. Las bajas temperaturas y las lluvias han dado una tregua a los equipos de extinción.
La mayoría de los más de 33.000 desalojados en todo el país ya han podido dormir en sus casas.
Han ardido en España casi 400.000 hectáreas, la cuarta parte de ellas solo en Galicia.