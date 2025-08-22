Estabilizado el incendio que afecta a un paraje de Monda (Málaga)

La bajada de las temperaturas y las lluvias hacen que los incendios activos bajen de la veintena

En Galicia se ha quemado la cuarta parte de todo lo que ha ardido en España

La bajada de las temperaturas y las lluvias hacen que los incendios activos bajen de la veintena por primera vez en muchos días. Los bomberos, en cambio, no bajan la guardia. Queda aún mucho por hacer.

La mayoría de los 33.000 evacuados ya han dormido de nuevo en sus casas. Mientras seguimos muy pendientes de Castilla y León, Extremadura, Asturias y especialmente de Galicia.

Precisamente allí se ha quemado ya la cuarta parte del total que ha ardido en nuestro país este mes de agosto, según datos de Copernicus.

El fuego de Extremadura ha quedado perimetrado. Es el más grande nunca registrado en la región.

En Castilla y León, el incendio de Igüeña es uno de los que más preocupa. El de Porto mejora su evolución.

En Asturias, este viernes esperan la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.