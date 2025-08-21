La magnitud de los incendios en España es desoladora: el fuego ha calcinado 362.000 hectáreas, 92.000 en Galicia

Los incendios registrados en España este jueves 21 de agosto

Compartir







Continúan activos 18 incendios en España. Siguen siendo muchos, pero al menos el cambio de tiempo permite ya vislumbrar el final de algunos de ellos. Todavía hay decenas de pueblos. Roblido, en Ourense, consiguió salvarse gracias a que los vecinos se organizaron para crear un cortafuegos alrededor de su aldea. Así, hasta que pudo llegar la ayuda profesional.

Las hectáreas arrasadas sólo en el mes de agosto ascienden a 362.000, según el satélite Copérnicos. Y para que se haga una idea de la magnitud en Galicia, de esas hectáreas, una cuarta parte se han quemado en esa comunidad autónoma. Hablamos de unas 92.000. El incendio más grande, el de Larouco, ha arrasado 30.000 hectáreas y hablamos de un incendio que continúa activo aunque haya perdido fuerza.

Según informa Alfonso Núñez, "en Galicia quedan cinco incendios forestales activos por el momento, donde se han quemado más de 90.000 hectáreas, y aunque la evolución es positiva, sigue preocupando el de Larouco porque está activo y se pide que se extreme la preocupación". "Lógicamente, vamos conociendo también poco a poco pequeñas historias humanas, como en Roblido, donde sus 24 vecinos se unieron y desbrozaron los terrenos aledaños cuando las llamas se acercaban a sus viviendas. Gracias a esa decisión, lograron salvar su pueblo. Ahora cuentan cómo lo vivieron", ha agregado el periodista.

Los vecinos se dejan la piel contra los incendios, como en Roblido

Los vecinos de Roblido se dejaron la piel para salvar su aldea: "Madre mía, madre mía". "Nos fue persiguiendo y nos cerró tras 360° y el pueblo en el medio". Se enfrentaron al fuego con mangueras, con cubos y sin apenas gente, unas 40 personas. "La clave fue la prevención de haber desbrozado unidos y después que luchamos todos juntos por cada una de las casas, no por la nuestra propia solo", ha comentado una vecina.

Las llamas eran graves, pero nadie se hizo pequeño ante ellas: "Sientes miedo, pero sacas fuerza, sacas fuerza porque hay que sacarla". Hablan de milagro, pero fueron ellos los que se negaron a ver morir su hogar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En San Vicente, un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela el recorrido y el alcance del incendio de Larouco; transformó una ladera, dejando hileras de casas que ahora son esqueletos de madera y piedra, sin familias que cobijar.

Los vecinos de A Caridade vuelven a casa y no hay puerta que los reciba: "Yo sigo creyendo que es un mal sueño". Uno del que muchos quieren despertar, pero al ver la realidad se hunden viendo que ellos son lo poco que queda en pie. Los medios siguen trabajando implacables ante las llamas y pendientes de las reactivaciones ansiando una tregua que les deje respirar.