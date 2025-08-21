Logo de InformativosInformativos
Acorralados por una muralla de fuego: tres bomberos portugueses huyen de las llamas por un giro del viento y uno resulta herido grave

Acorralados por el fuego: un giro del viento provoca que tres bomberos huyan de las llamas, uno está graveInformativos Telecinco
Varios incendios forestales continúan activos en el norte y el centro de Portugal, y en uno de ellos se ha vivido una situación especialmente dramática.

Un repentino cambio en la dirección del viento sorprendió a tres bomberos que trabajaban en las labores de extinción, obligándolos a huir a pie para evitar ser alcanzados por las llamas.

El fuego, avivado por las nuevas condiciones meteorológicas, acabó envolviendo por completo el vehículo con el que los efectivos habían accedido a la zona.

El bombero grave, evacuado en helicóptero

La gran muralla de fuego les acorraló de repente, fuera del camión. Uno de los bomberos resultó gravemente herido y tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero.

Las autoridades portuguesas continúan trabajando contra reloj para contener los distintos focos, en medio de condiciones climatológicas adversas que complican las tareas de extinción.

