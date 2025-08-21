Tres bomberos portugueses, sorprendidos por el fuego en el norte del país tras un giro del viento: uno está en estado grave

Varios incendios forestales continúan activos en el norte y el centro de Portugal, y en uno de ellos se ha vivido una situación especialmente dramática.

Un repentino cambio en la dirección del viento sorprendió a tres bomberos que trabajaban en las labores de extinción, obligándolos a huir a pie para evitar ser alcanzados por las llamas.

El fuego, avivado por las nuevas condiciones meteorológicas, acabó envolviendo por completo el vehículo con el que los efectivos habían accedido a la zona.

El bombero grave, evacuado en helicóptero

La gran muralla de fuego les acorraló de repente, fuera del camión. Uno de los bomberos resultó gravemente herido y tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero.

Las autoridades portuguesas continúan trabajando contra reloj para contener los distintos focos, en medio de condiciones climatológicas adversas que complican las tareas de extinción.